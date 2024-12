Eberbach. (stve) Wer noch kein Weihnachtsgeschenk hat oder nicht immer das gleiche schenken will, für den hat die Stadt Eberbach in diesem Jahr eine Alternative: eine klimafreundliche Mobilitätslösung schenken mit einem Stadtmobil-Gutschein. Carsharing mit Stadtmobil biete nicht nur eine umweltbewusste Alternative zum eigenen Auto, sondern auch eine flexible Möglichkeit, nachhaltige Mobilität zu erleben. Ob zum Geburtstag, zu Weihnachten, zum bestandenen Führerschein oder zum bestandenen Abitur – ein Gutschein für Stadtmobil sei immer eine sinnvolle und praktische Geschenkidee.

Der Gutscheinwert ist frei wählbar und kann nach Belieben genutzt werden: für das Starterpaket (die Anmeldegebühren), für das Sicherheitspaket (die Haftungsreduzierung), für die Monatsbeiträge oder als Fahrguthaben.

Stadt verlost Gutschein

Der Stadtmobil-Gutschein kann per E-Mail an rhein-neckar@stadtmobil.org oder direkt in einem Stadtmobilen Büro bestellt werden. Der Gutschein ist in der Geschäftsstelle einlösbar und hilft dabei, die ersten Schritte in die nachhaltige Mobilität zu gehen – ohne zusätzliche Hürden.

Wenn die oder der Beschenkte gleich Kunde werden will, besteht die Möglichkeit zur Online-Registrierung unter "Kunde werden" bei Stadtmobil Rhein-Neckar. Mit dem Ausdruck der Anmeldeformulare kann ein Termin vereinbart werden bei der Stadt Eberbach per E-Mail unter klimaschutz@eberbach.de oder unter Telefon 06271/87209.

Die Stadt Eberbach verlost unter Neukunden – vom 1. Dezember bis 31. Januar – einen Stadtmobil-Gutschein über 60 Euro.