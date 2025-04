Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Kampflose Übergabe Eberbachs an die Amerikaner am 31. März 1945. Für die Stadt am Neckar selbst war der Krieg zu Ende. Doch noch lange nicht für ihre Soldaten. Am 8. Mai 1945 erst war die bedingungslose Kapitulation des "Dritten Reiches". Nach einem Zweiten Weltkrieg, der über 60 Millionen Menschenleben gekostet hat. 80 Jahre ist das