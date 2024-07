Eberbach. (alr) Der Schrecken über die Tragödie, die sich am Montagabend am Bahnhof abgespielt hat, sitzt noch tief. Inzwischen mehren sich die Kerzen an der Gleisüberquerung.

Ein paar Blumen und Stofftiere wurden auch hingelegt, um an den fünfjährigen Jungen zu erinnern, der am Montag von einem Güterzug erfasst wurde und dabei ums Leben kam.

Bürgermeister Peter Reichert äußerte sich am gestrigen Mittwochmorgen zu dem Unglück: "Uns fehlen die Worte. Unsere Gedanken sind bei der Familie und den Angehörigen sowie dem Lokführer."

Auch interessant Eberbach: Fünfjähriger stirbt bei tragischem Unglück auf den Gleisen

Auch auf den sozialen Medien teilen unzählige Nutzer ihre Anteilnahme mit. "Ruhe in Frieden kleiner Engel", ist immer wieder zu lesen, ebenso wie "Viel Kraft das zu verarbeiten", das sich an die Eltern, wie auch an den Lokführer richtet. Die Trauer und das Mitgefühl sind groß.