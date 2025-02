Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Es ist die Sorge um das demokratische System in Deutschland, das die Mitglieder der 2023 gegründeten "Initiative Lebendige Demokratie Eberbach" (ILDE) in diesen Wochen ganz besonders umtreibt. Als Beitrag zum Erhalt dieses Systems hatten sie am vergangenen Donnerstag zu einem politischen "Speed-Dating" ins Depot 15/7 eingeladen.