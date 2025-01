Eberbach. (stve) Zur Bundestagswahl am Sonntag, 23. Februar, kann die Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen neben der persönlichen oder schriftlichen Beantragung auch durch sonstige dokumentierbare Übermittlung in elektronischer Form beantragt werden. Wie die Stadt Eberbach mitteilt, bietet sie die Beantragung eines Wahlscheines auf ihrer Homepage www.eberbach.de an.

Beim Aufruf des entsprechenden Links erhält man ein Erfassungsformular für die Antragsdaten. Die Daten auf Ihrer Wahlbenachrichtigung müssen in das Antragsformular eingetragen werden. Es ist hierbei auf die genaue Schreibweise zu achten.

Danach steht es offen, sich die Unterlagen nach Hause oder an eine abweichende Versandanschrift senden zu lassen. Für die automatische Prüfung der Daten wird unter anderem die Eingabe des Wahlbezirks- und der Wählernummer benötigt. Diese befindet sich auf der Wahlbenachrichtigung, die bis zum 24. Januar zugestellt wird. Sollten die eingegebenen Antragsdaten nicht mit dem dialogisierten Wählerverzeichnis übereinstimmen, erhält man automatisch einen Hinweis.

Alternative QR-Code

Alternativ kann der Wahlscheinantrag auch rasch und einfach mit dem Mobilgerät über den QR-Code auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung aufgerufen werden. Die meisten Daten sind hier bereits hinterlegt, nur noch Geburtsdatum und möglicherweise eine abweichende Versandadresse müssen ausgefüllt werden.

Sollte man die Wahlbenachrichtigung nicht vorliegen haben, kann man diese auch formlos per E-Mail an stadt@eberbach.de beantragen. In diesem Fall müssen Familienname, Vorname, Geburtsdatum und Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) angegeben werden.

Aufgrund der kurzen Wahlvorbereitungszeit können Ausgabe und Versand der Briefwahlunterlagen voraussichtlich erst etwa zwei Wochen vor dem Wahltag begonnen werden, da vorher keine Stimmzettel zur Verfügung stehen. Der letzte mögliche Termin für die Beantragung eines Wahlscheines online ist der 17. Februar, 12 Uhr.