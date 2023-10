Von Moritz Bayer

Eberbach. Qualität hat ihren Preis. Die Stauferstadt bietet optimales Trink- und Leitungswasser, Kalkprobleme kennt man hier eigentlich nicht. Damit das auch in Zukunft so bleibt, wird viel Geld in die Hand genommen. Gut sechs Millionen investiert Eberbach in das neue Wasserwerk Dürrhebstal. Dort fand am Donnerstag der Spatenstich zum Baubeginn statt.

Nötig wurde das Großprojekt durch eine Verschmutzung an der Holderbach-Quelle mit Colibakterien im Jahr 2014. In engem Austausch mit Gesundheits- und Wasserrechtsamt wurden Maßnahmen festgelegt und priorisiert. Das Ingenieurbüro BIT aus Karlsruhe wurde mit der Erstellung einer Studie beauftragt, aus welcher das Projekt "Wasser 2025" hervorging.

Das Team aus Ingenieuren, Bürgermeister Peter Reichert (3.v.l.) und Gemeinderäten zeigt beim Spatenstich großen Elan. Wenn die Firmen ebenso motiviert zu Werke gehen, ist das Wasserwerk in zwei Jahren fertig. Foto: Moritz Bayer

"Das heißt zwar immer noch so, aber wird sicherlich nicht in zwei Jahren gänzlich abgeschlossen sein", sagte Bürgermeister Peter Reichert. Anwesend waren neben zwei BIT-Vertretern einige Stadträte sowie Matthias Hack und Daniel Rupp von den Städtischen Diensten Eberbach.

Diese treten, wie Reichert erklärte, als Bauherr des Maßnahmenkatalogs auf. "Dieser Prozess wird einige Jahre dauern und viel Geld kosten." In Zahlen sind das rund sechs Millionen Euro. Reichert mahnte aber auch die Notwendigkeit an, die man beispielsweise im übermäßig warmen September wieder gesehen habe. "Sichere und gute Wasserversorgung wird in den nächsten Jahrzehnten ein großes Thema."

Auch Matthias Hack von den Stadtwerken sagte einige Worte zum Bau. 2000 Kubikmeter fasst der neue Hochbehälter des Wasserwerks. Sehen wird man davon aber nichts. Denn er liegt unter einem dann wieder mit Gras bewachsenem Hügel hinter dem Gebäude. Umweltschutz und Sicherheit sind also optimal vereint.

Obwohl unterirdisch, liegt der Behälter auf gleicher Höhe wie der Hochbehälter am Scheuerberg. So kann das Wasser alleine aufgrund der Fallhöhe die Hydraulik im Eberbacher Wassernetz unterstützen, gepumpt wird hier nichts. Während des Baus sind Rückzugsorte für Eidechsen und Kleintiere eingerichtet. Zäune halten die gefährdeten Lebewesen von den Bauabschnitten fern.

Das entstehende Wasserwerk selbst hat zur Desinfektion eine Ultrafiltrationsanlage sowie eine UV-Anlage. "Der neueste Stand der Technik", freute sich Hack. Im Vergleich zu zahlreichen heutigen Anlagen ist diese Kombination so leistungsfähig, dass bei Starkregen dennoch keine temporäre Abschaltung nötig wird. Ältere Modelle hätten die Trübung nicht in den Griff bekommen. Das kostet entsprechend: Ohne den Förderzuschuss zur Filtrationsanlage von rund 830.000 Euro wäre die Anlage so nicht umsetzbar gewesen.

Bevor es an den symbolischen Baubeginn ging, lobte Gemeinderat Peter Stumpf (Grüne) die Eberbacher Wasserqualität: "Wir haben hier ja wirklich wunderbares Wasser. Enthärter oder so was brauchen wir gar nicht, das muss man auch mal loben. Auf unser Wasser kann man stolz sein." Reichert pflichtete bei: "Man muss gar nicht weit fahren, schon hat man kalkige Brühe im Vergleich zu uns".

So weich ist das Wasser, dass im Werk auch ein Akdolit-Filter verbaut wird. In diesem wirkt ein Kalkgranulat, der den leicht sauren PH-Wert des flüssigen Guts von 5,5 auf 7,8 bis 8,2 anhebt. Das schont die Leitungen.

Anschließend ging es zu den Spaten, kurze Zeit später flogen die ersten Erdaushübe durch die Luft. Fast wirkte es, als wollte die Versammlung gleich weiter machen. Aber die tatsächlichen Bauarbeiten erledigen dann in den nächsten mindestens zwei Jahren Firmen aus Osterburken (Rohbau), Durmersheim (Elektro- und Rohrleitungen) und Olpe (Dach).