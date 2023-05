Eberbach. (MD) Nach der Einweihung des neuen Rockenauer Dorfplatzes am Mittwoch lud Bürgermeister Peter Reichert zur Einwohnerversammlung in die Festhalle ein. An die 40 Bürger kamen zusammen, mit denen die Verwaltungsspitze sowie Ortsvorsteher Dieter Redder örtliche Themen teils lebhaft diskutierten. Beispielsweise die Sperrung der Straße "Im Sand".

Rund 40 Bürgerinnen und Bürger waren in der Festhalle. Foto: Marcus Deschner

Die Verbindung zwischen Rockenauer Straße und Hebrotsweg ist zwar offiziell bereits für motorisierten Verkehr gesperrt, was auch auf einem entsprechenden Schild deutlich zu sehen ist. Lediglich landwirtschaftliche Fahrzeuge dürfen passieren. Doch das schert anscheinend etliche Zeitgenossen recht wenig, wie Anwohner beklagten. Vor allem Paketdienste seien dort häufig unberechtigt unterwegs und hätten mit ihren Fahrzeugen auch schon an Grundstücken Schäden angerichtet. Die Fahrer darauf anzusprechen, dass dort Durchfahrtsverbot sei, bringe nichts, denn meistens säßen immer wieder andere Personen hinterm Lenkrad.

Mehrere Vorschläge, die missliche Situation zu ändern, wurden in der Versammlung ins Spiel gebracht. Beispielsweise dort eine Schranke zu installieren. Das wäre allerdings mit nicht unerheblichen Kosten verbunden. Ein Bürger schlug vor, dort ein Sackgassen-Schild mit dem Zusatz "Keine Durchfahrt zum Wohngebiet" aufzustellen, ein anderer brachte die Installation von per Spezialschlüssel umlegbaren Pfosten ins Gespräch.

Was die heftige Reaktion eines örtlichen Landwirts, der in dem Bereich Grundstücke besitzt, hervorrief: "Man muss diejenigen bestrafen, die dort unberechtigt durchfahren und nicht die, die das dürfen", forderte der Mann. Denn er sehe nicht ein, dass er jedes Mal beim Anfahren seiner Grundstücke die Pfosten umlegen und dann wieder aufstellen müsse. Die Verwaltung will nun eine gangbare Lösung prüfen.

Ein weiteres Thema war die seit Jahrzehnten immer wieder geforderte Sanierung der Mühlbergstraße. Die Strecke von der Ortsdurchfahrt zur ehemaligen Steinsäge wurde allerdings noch nie erstmalig ausgebaut. Was bedeutet, dass bei einem künftigen Ausbau auf die Bürger Erschließungsbeiträge in Höhe von 95 Prozent der Kosten zukommen. Wie Bauamtsleiter Detlef Kermbach erläuterte, liege für das Vorhaben derzeit schon eine Entwurfsplanung vor.

Für die Umsetzung der Maßnahme benötigter Grunderwerb fehle allerdings noch. Nach der Sommerpause werde man eine Kostenberechnung erstellen. Nach Abstimmung mit dem Ortschaftsrat könne man den Bürgern später Zahlen in einer Veranstaltung präsentieren und die ...