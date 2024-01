Von Marcus Deschner

Eberbach-Rockenau. Auf eine fünfstündige Reise in die Welt der Märchen nahmen die "Eulenspiegel" bei ihrer ersten Prunksitzung am Samstag in der voll besetzten Hans-Leistner-Halle ein begeistertes Publikum mit. Gruppen und Garden zeigten kunstvolle Tänze, Büttenredner strapazierten die Lachmuskeln der Gäste, darunter Vertreter einiger befreundeter