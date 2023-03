Der Lehrgang vom DFB trägt das Motto: Bewegungsförderung für alle. An der Realschule wird zusätzlich ein spezielles Augenmerk auf die Unterstützung von Mädchen- und Frauenfußball gelegt. Alexandra Grein vom Badischen Fußballverband, verantwortlich für die Auswahl der Ausbildungsschulen, setzt sich seit über 30 Jahren für Frauenfußball ein. Nur durch die enge Zusammenarbeit mit ihr sei das Vorhaben, aus Eberbach ein Trainingszentrum zu machen, zustande gekommen, so Kohler.

Demnach finde eine persönliche Entwicklung durch individuelle Förderung statt, die den Sport als Lernfeld etabliere. Außerdem würden auch auf der schulischen Ebene neue Kompetenzen dazugelernt, wodurch verschiedene Bereiche der Schule profitieren würden. Nicht zu vergessen seien die Vereine, sagt Kohler, die dringend nach Ausbildern suchen. "Über all dem steht die vierte Ebene: die Verantwortung", so der Lehrer. "Sie ist ein wichtiger Baustein im Prozess der Persönlichkeitsentwicklung und wird in Programmen wie diesen gelernt und gelebt."

Von Alissa de Robillard

Eberbach. Im Herbst werden zum ersten Mal Junior-Coaches des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Eberbach ausgebildet. Die Realschule wird zu einer dezentralen Ausbildungsstätte für den Fußballkreis Heidelberg und bietet jungen Fußballbegeisterten die Möglichkeit, den ersten Schritt zum zertifizierten Trainer zu vollenden.

Das Programm findet einmal im Jahr statt, teilnehmen können ungefähr fünfzehn Jugendliche. Die Ausbildung umfasst fünf Tage und ein anschließendes Praxisjahr. Es können sich Schüler aus dem Fußballkreis Heidelberg, aber auch aus Mosbach bewerben. Denn mit dem Programm soll Fußball den Jugendlichen zugänglicher gemacht werden.

Die Junior-Coach-Ausbildung ist der erste Schritt auf der Qualifizierungspyramide des DFB. Zusätzlich soll sie als Brücke zwischen Schule und Verein dienen. "Die Jugendlichen lernen zum einen Verantwortung zu übernehmen und zum anderen eine nachhaltige Bindung zu ihrem Verein herzustellen", so Schulleiter Markus Hanke.

Außerdem solle die ehrenamtliche Arbeit und somit die Persönlichkeitsentwicklung gefördert werden. Martin Kohler, Schulfußballbeauftragter von Baden-Württemberg, Lehrer für Deutsch und Betreuer der Fußball-AG an der Realschule, sagt weiter: "Der Lehrgang wird sich auf vier verschiedenen Ebenen positiv auswirken".

Demnach finde eine persönliche Entwicklung durch individuelle Förderung statt, die den Sport als Lernfeld etabliere. Außerdem würden auch auf der schulischen Ebene neue Kompetenzen dazugelernt, wodurch verschiedene Bereiche der Schule profitieren würden. Nicht zu vergessen seien die Vereine, sagt Kohler, die dringend nach Ausbildern suchen. "Über all dem steht die vierte Ebene: die Verantwortung", so der Lehrer. "Sie ist ein wichtiger Baustein im Prozess der Persönlichkeitsentwicklung und wird in Programmen wie diesen gelernt und gelebt."

Der Lehrgang vom DFB trägt das Motto: Bewegungsförderung für alle. An der Realschule wird zusätzlich ein spezielles Augenmerk auf die Unterstützung von Mädchen- und Frauenfußball gelegt. Alexandra Grein vom Badischen Fußballverband, verantwortlich für die Auswahl der Ausbildungsschulen, setzt sich seit über 30 Jahren für Frauenfußball ein. Nur durch die enge Zusammenarbeit mit ihr sei das Vorhaben, aus Eberbach ein Trainingszentrum zu machen, zustande gekommen, so Kohler.

Mit dem Programm werden zwei Ziele verfolgt: Die Mädchen sollen sich einerseits gegenseitig unterstützen – andererseits sollen die Junior-Coaches als Vorbilder für den Frauenfußball voran gehen. "Von ihnen können weitere Spielerinnen inspiriert und motiviert werden", sagt Kohler. Er hat sich vorgenommen, irgendwann eine reine Frauen-Fußball-AG anzubieten.

Um den Schülern noch mehr Zugänglichkeit zum Programm zu ermöglichen, wird die kostenlose 40-stündige Ausbildung in zwei Etappen aufgeteilt. An der Realschule Eberbach findet der Pilot-Lehrgang nicht an fünf Tagen hintereinander statt, sondern im September drei Tage und im Oktober zwei Tage. Das sei besser für die Schüler, so Hanke, da sie nicht eine Woche am Stück freigestellt werden müssten.

Um sich für das Programm bewerben zu können, müssen die Schüler mindestens 15 Jahre alt sein, oder im Jahr der Ausbildung 15 Jahre alt werden. Weiter brauchen sie ein Begleitschreiben von der Schule und von ihrem Verein. Nur durch die Unterstützung beider Institutionen können die Jugendlichen Teil des Ausbildungsprogramms werden.

"Nach Beenden der Schulung erhalten die Teilnehmer ihr Zertifikat, welches letztendlich notwendig ist für eine Trainerlizenz", berichtet Kohler. Außerdem würden die Junior-Coaches von der Realschule ein Zertifikat für ihr Engagement bekommen, ebenso wie eine Bestätigung der Mentorentätigkeit, fügt Hanke hinzu.

Dieser Lehrgang sei eine Bereicherung für alle – da sind Kohler und Hanke einer Meinung. "Die Schüler, die Schule, die Vereine und die Stadt Eberbach profitieren davon Ausbildungszentrum für Junior-Trainer zu sein", sagt Kohler stolz. Obwohl er erst seit September vergangenen Jahres an der Realschule unterrichtet, hat er sich maßgeblich für dieses Projekt eingesetzt. Mit Hilfe und Unterstützung von Schulleiter Hanke und Grein konnte der Wunsch in die Tat umgesetzt werden. Ab September sollen nun jährlich fünfzehn talentierte Jugendliche aus dem Fußballkreis Heidelberg und der Region zu Junior-Coaches ausgebildet werden und ihre Vereine, Gemeinden und Schulen mit ihrem Engagement unterstützen.