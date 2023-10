Eberbach. (alr) Im Rahmen des heutigen Welthundetages ist es an der Zeit, den Leserinnen und Lesern dieser Zeitung Ori vorzustellen. Von den Straßen Portugals hat es die kleine Mischlingshündin letztendlich nach Eberbach verschlagen. Genauer gesagt, in die Redaktion an den Neuen Markt.

Aus dem Hund in einer Tierrettungsstation ist ein einzigartiger Redaktionshund geworden, der ab und an sogar auf Terminen dabei sein darf. Fast täglich nimmt sie mit ihrem Frauchen den Weg von Heidelberg nach Eberbach auf sich, um den Kolleginnen und Kollegen beim Denken, Recherchieren, Schreiben und Telefonieren zuzuschauen.

„Und das soll eine Zeitungsseite werden?“, ist Ori skeptisch. Foto: de Robillard

Ihrer Aufgabe als Wachhund oder Empfangsdame kommt die Siebenjährige jedoch nur in den allerseltensten Fällen nach – meistens schläft sie unbeirrt auf ihrer Decke. Ihr gleichmäßiges Schnarchen hat auch beim größten Arbeitsdruck eine meditative Wirkung und löst oft ein Schmunzeln in den Gesichtern der Redaktionsmitglieder aus, die konzentriert auf ihre Computer schauen. Aufregend wird es meist erst um die Mittagszeit herum: Wenn die Konferenz stattfindet, stehen alle auf und treffen sich am runden Tisch, inklusive Ori, denn sie ist Teil des Teams.

Inhaltlich hat sie bei der Konferenz nur wenig beizutragen, aber mit ihren treuen Augen und dem ewig wedelnden Schwanz motiviert sie die Redakteurinnen und Redakteure darin, kreativ ihrer Arbeit nachzugehen. Nach der Konferenz ist die Gassirunde angesagt, in der Ori auf ihre Kosten kommt und sich an den Ecken und Wiesen der Altstadt mit den neusten Eberbacher Hunde-Nachrichten versorgt.

Dass sich Hunde positiv aufs Arbeitsklima auswirken, ist nichts Neues. Beim Streicheln eines Hundes wird unter anderem das Hormon Oxytocin, auch "Kuschelhormon" genannt, ausgeschüttet. Es verringert den Blutdruck und senkt das Stresshormon Kortisol. Ein Anstieg von Oxytocin geht mit einer angenehmen Stimmung einher, heißt es in einer Studie der Universität Zürich.

Unumstritten ist außerdem, dass tägliche Bewegung gut für Körper und Geist ist. Pausen sind wichtig, warum also nicht einfach mit Hund um den Block laufen? Ori jedenfalls versucht, das Redaktionsteam mit ihrer ruhigen und lieben Art zu unterstützen und freut sich jeden Morgen wenn sie mit ins Büro darf, um sich abwechselnd von den Kollegen über den Kopf streicheln zu lassen.