Eberbach. (by) Was passiert mit dem Pfarrhaus im Gässel? Diese Frage stellten sich immer wieder Passanten, wenn sie an dem Gebäude vorbeigingen. Seit dem Weggang von Dekan Ekkehard Leytz vor über einem Jahr steht das Haus leer, wurden Garten und Vorgarten nicht oder kaum gepflegt.

Das Pfarrhaus soll auch künftig Pfarrsitz sein, informiert Pfarrer Gero Albert im aktuellen Gemeindebrief