Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Am 29. August werden es elf Jahre, dass Pfarrer Gero Albert und seine Frau Uta das evangelische Pfarrhaus in der Schwanheimer Straße bezogen. Ein vielfältiges Arbeitsspektrum sollte die damals vor dem Pfarrer liegende Zeit in Eberbach prägen: Neben der Feier der Gottesdienste gehörte die Pflege der Kirchenmusik ebenso dazu wie etwa die