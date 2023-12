Von Peter Bayer

Eberbach. Schluss mit der Sommer-Winter-Regelung: Der Neue Markt bleibt künftig ganzjährig für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Das hat der Gemeinderat bei einer Gegenstimme in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Die Sperrung soll mittels Poller im Bereich der Zufahrt Odenwaldstraße und Abfahrt Bahnhofstraße erfolgen.

Für die beiden Parkplätze am oberen Ende des Neuen Markts beim NKD schlug die Verwaltung Parkscheiben vor, Dauer wie in der Bahnhofstraße Ost eine Stunde. Die Kosten für Lieferung und Einbau der Bodenhülsen und Poller werden auf 6500 Euro geschätzt.

Bislang war der Neue Markt nur vom ersten Samstag im März bis zum letzten Samstag im Oktober zugunsten der Gastronomie am Platz für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Wegen des ersten Eberbacher Winterdorfes blieb der Platz den gesamten Winter 2022/2023 über gesperrt. Auch diesen Winter ist wieder ein Winterdorf geplant, vom 29. Dezember bis 14. Januar.

Daraus resultierend habe sich die Frage gestellt, ob man den Platz – unabhängig vom Winterdorf oder eines anderen Marktes ganzjährig für den Verkehr, ausgenommen Radverkehr, sperrt, so Detlef Kermbach, Leiter des Stadtbauamts. Die Einfahrt sei nur noch Rettungsfahrzeugen gestattet.

Patrick Joho (CDU) wollte wissen, wie der Verkehr bei Hochwasser umgeleitet werde. Alle Poller seien im Hochwasserfall abbaubar, so Kermbach. Man könne künftig vermehrt Fahrradständer auf dem Platz aufstellen. Widerspruch kam von Georg Hellmuth (CDU). Im Winter gebe es keine Außenbewirtung, das Parkplatzangebot sei in der bisherigen Form recht gut gewesen. Die Außenbewirtschaftung sei nicht entscheidend, merkte Bürgermeister Peter Reichert an.

Die AGL habe die Durchfahrt nie befürwortet, sagte Peter Stumpf. Es sei bedauerlich, dass die Fahrradständer für Weihnachtsmarkt oder Winterdorf immer wieder abgebaut wurden. In der Innenstadt gebe es ohnehin zu wenige. "Die alte Regelung Sommer/Winter war das Ergebnis eines politischen Kompromisses, jetzt haben wir eine glasklare Regelung", betonte Klaus Eiermann (SPD). Er wünsche sich auch in der Bahnhofstraße eine Fußgängerzone. Es sei immer schwierig gewesen, das Datum der Sperrung festzulegen, erinnerte Markus Scheurich (SPD). Der Neue Markt sei ein Veranstaltungsplatz, dieses Konzept habe sich bewährt.

Wie Professor Dietmar Polzin anmerkte hätten die Freien Wähler sich schon 2019 für eine maßvolle Reduzierung des Autoverkehrs und der Parkflächen ausgesprochen. Die jetzige Regelung sei ein erster Schritt. Für Lothar Jost (AGL) seien die verbliebenen zwei Parkplätze an der falschen Stelle, er würde sie radikal freihalten. Christina Kunze (CDU) fand die Idee "wunderbar".

Bei einer Gegenstimme von Georg Hellmuth stimmte der Gemeinderat schließlich dem Verwaltungsvorschlag zu.