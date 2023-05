Von Marcus Deschner

Rockenau. "Was sollen wir mit dem Gelände machen?", hätten sich die Verantwortlichen der Stadt Eberbach gefragt, als man vor Jahren in den Besitz eines alten Hauses an der Ortsdurchfahrt gelangte, sagte Bürgermeister Peter Reichert am späten Mittwochnachmittag bei der Einweihung des neuen Rockenauer Dorfplatzes. Rasch sei im Benehmen mit dem Ortschaftsrat die Angelegenheit geklärt worden. Das Häuschen, das lange Zeit unbewohnt und zunehmend dem Verfall preisgegeben war, wurde abgerissen. Zumal die Eingangstreppe des Gebäudes auf den dort entlang verlaufenden Gehweg führte.

Man entschied sich, an der Stelle gegenüber der früheren "Krone" einen kleinen Dorfplatz mit vier gepflasterten Autoabstellplätzen sowie einer Sitzbank, die zum Verweilen einlädt, anzulegen. Dadurch gibt es in der Ortsmitte auch mehr "Freiraum". Kosten der Maßnahme: rund 63.000 Euro. Dafür erhielt die Stadt Eberbach einen Zuschuss in Höhe von 20.800 Euro aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR).

Maßnahmen im Zuge dieses Förderprogrammes, für das Peter Reichert ausdrücklich warb, können in allen Eberbacher Ortsteilen durchgeführt, Fördergelder für Projekte von Privatleuten über die Stadt beantragt werden.

Zu einer kleinen Einweihungsfeier begrüßten am Mittwoch auf dem neu geschaffenen Dorfplatz Ortsvorsteher Dieter Redder und Bürgermeister Reichert neben etlichen Bürgern auch einige Stadt- und Ortschaftsräte, Pfarrer Gero Albert sowie Verwaltungsmitarbeiter. Auf dem nur 90 Quadratmeter großen Bereich sei nun "ein schöner Platz für Alle" entstanden, freute sich das Stadtoberhaupt. Der Platz solle allen Rockenauern dienen. Die Situation in der Ortsmitte gegenüber der "Trattoria Enoteca" sei "erheblich verbessert" worden. Nicht zuletzt durch den Abbruch der im Fußgängerbereich störenden Treppe. Allerdings wurde die Parkzeit auf den neuen Plätzen auf zwei Stunden begrenzt, damit Dauerparken ausgeschlossen ist. Parkscheiben müssen dort ausgelegt werden.

Die kleine Feierstunde wurde von der Chorgemeinschaft MGV Sängerlust Rockenau/ MGV Concordia Neckarwimmersbach mit Dirigent Jun Won Lee musikalisch umrahmt. Zum Abschluss wurde gemeinsam mit den Anwesenden das Badnerlied intoniert. Anschließend gab’s einen kleinen Umtrunk sowie Pizza-Spezialitäten von der gegenüberliegenden Gastronomie.