Von Moritz Bayer

Eberbach. Seit 2020 gibt es das "Coffee & More" in der Schwanheimer Straße. Das kleine Eckcafé, ein Ableger der Eberbacher Hausbäckerei Beisel, erfreut sich großer Beliebtheit. Viele Menschen bleiben hier für einen Kaffee oder kleinen Snack auf dem Weg zur Arbeit kurz stehen. In der optimalen Lage gibt es seit Mitte März ein Problem für Auofahrer: Die SB-Filiale der Sparkasse wurde geschlossen und die gemeinsam genutzten Parkplätze wurden verkauft.

"Wir haben einen hohen Anteil an Laufkundschaft. Für die war es natürlich super mit dem Parken, aber da kann ich nichts tun", sagt Inhaber Christian Beisel. Denn auch der Synergie-Effekt fällt nun weg: Schnell direkt vorm Gebäude parken, Bargeld holen und einen Kaffee zum Start in den Tag – das ist in dieser Kombination nicht mehr möglich.

Seit dem 15. März ist die Tür zum Bankautomaten im Seitenteil des Gebäudes dicht. Auch wenn man vermuten könnte, dass es aufgrund der belebten Lage an mangelnder Nutzung nicht gescheitert ist, sagt Susanne Poser von der Sparkasse Neckartal-Odenwald auf Zeitungsnachfrage zu den Gründen für diesen Schritt: "Seit 2019 und vor allem während der Corona-Pandemie wurde dieser Automat etwa 25 Prozent weniger frequentiert." Dies habe maßgeblich zu der Entscheidung für die Schließung beigetragen. Andernfalls hätte die Sparkasse hohe Beträge in dieses Gebäude und dessen Instandhaltung investieren müssen. Für Basis-Dienstleistungen würden die Menschen ohnehin verstärkt Online-Banking und die Sparkassen-App nutzen. Dennoch unterhielten die Sparkassen immer noch das dichteste Filialnetz des Landes. Da der Sparkasse auch die Parkplätze gehörten, wurden zwei davon zusammen mit dem Gebäudeteil an Privatpersonen verkauft. Für Coffee & More-Kunden stehen sie fortan also nicht mehr zur Verfügung.

"Man merkt es schon ein bisschen, dass sich der ein oder andere seit einem Monat vielleicht eher fürs Weiterfahren entschließt", zieht Beisel ein erstes Zwischenfazit der neuen Situation. Beim schmaleren, mittlerweile von Pollern umgebenen, verbleibenden Parkbereich wird es gerade für breite Autos schnell zu eng.

Aber auf rücksichtsvolles Verhalten der Kunden kann Beisel ohnehin nur hoffen. Sein Team und er werden sich weiterhin darauf konzentrieren, leckeres Backwerk und guten Kaffee anzubieten. Das ist und bleibt der Hauptgrund für einen Stopp der Kunden.