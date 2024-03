Eberbach. (momo/stve) Kurz nach Ostern können sich die Eberbacher wieder auf Kinogefühl vor Ort freuen. Das Mobile Kino Ludwigsburg macht Halt in der Stauferstadt. Im Gepäck sind vier Filme, los geht es ab 14.30 Uhr, die letzte Vorstellung beginnt um 20.30 Uhr.

Den Anfang macht "Neue Geschichten vom Pumuckl" um halb drei. Der Eintritt kostet fünf Euro und ist allen Altersklassen gestattet. Die Spieldauer beträgt 76 Minuten.

Florian ist der Neffe des Schreiner-Meisters Eder. Nach 30 Jahren kehrt er nun in die alte Werkstatt seines Onkels zurück, die er und seine Schwester Bärbel vermacht bekommen haben. Die Geschichte der Vergangenheit beginnt sich zu wiederholen, als Florian bemerkt, dass es in der Werkstatt offenbar spukt. Dabei trifft er auf den kleinen Kobold Pumuckl, der nach einem Vorfall für Florian sichtbar und an ihn gebunden ist.

Um 16 Uhr geht es mit "Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen" weiter im großen Saal der Stadthalle. Der Eintritt kostet sechs Euro, auch hier gibt es keine Altersbeschränkung. Der Film dauert 92 Minuten.

Beim zweiten Teil des Kinderkanal-Wissensformats mit Checker Tobi begibt er sich auf Schatzsuche. Während es im Vorgänger um das wertvolle Element Wasser ging, bekommt Tobi nun eine Kiste ohne Schlüssel zugeschickt und nur seine beste Freundin Marina kann ihm beim Öffnen helfen, um zu den fliegenden Flüssen zu gelangen. Die Weltumseglerin zu finden, ist aber gar nicht so einfach. Seine Suche bringt Tobi in die bekannte Halong-Bucht in Vietnam ebenso wie in die mongolische Steppenlandschaft und zu Brasiliens Ureinwohnern in den Dschungel.

Erst ab zwölf Jahren freigegeben ist "Eine Million Minuten", der um 18 Uhr startet. Der Film dauert 125 Minuten und kostet sechs Euro Eintritt. Was ist wertvoller: eine Million Euro dank einer großartigen Karriere oder eine Million Minuten mit den Menschen, die man liebt? Dieser Frage widmet sich das deutsche Drama nach dem gleichnamigen Buch von Wolf Küper, in dem ein Familienvater seine Liebsten mit auf eine Weltreise nimmt, um eine Lebensweise zu finden, die sie alle glücklich macht.

Denn obwohl der Biodiversitätsforscher Wolf und seine Frau, die Bauingenieurin Vera, mit ihren Kindern Nina und Simon in Berlin die scheinbar perfekte Existenz aufgebaut haben, sind sie unzufrieden. Die vielleicht rettende Lösung hat ihre Tochter, die sich eine Million Minuten schöner gemeinsamer Zeit wünscht – und schon beginnt die 694-tägige Reise, die die Familie nach Thailand und Island führt.

Den Abschluss des Filmtages bildet "Bob Marley: One Love", der um 20.30 Uhr losgeht. Der Film dauert 107 Minuten, kostet sieben Euro Eintritt und ist ebenfalls ab zwölf Jahren erlaubt. Bob Marley ging singend und Gitarre spielend mit Liedern wie "Three Little Birds" und "No Woman, No Cry" in die Musikgeschichte ein. Doch sein Weg zu Ruhm war nicht ohne Hindernisse und Rückschläge. Denn seine Friedensbotschaft gefiel nicht allen, die sie hörten.

Auf Jamaika wird Bob Marley, eigentlich Robert Nesta Marley, 1945 in eine Welt der Gewalt und Armut hineingeboren. Sein Plattenproduzent Chris Blackwell unterstützt ihn schließlich bei seinem musikalischen Aufstieg.

Denn Bob will sein Licht nicht nur seiner Frau Rita und seinen Kindern schenken, sondern es in die ganze Welt tragen. Mit seiner Musik, die später Reggae genannt werden wird, revolutioniert seine Umwelt.