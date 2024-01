Von Peter Bayer

Eberbach. Während im großen Berlin die Ampel weiter regiert, wurde im etwas kleineren Eberbach der Machtwechsel im Rathaus vollzogen. Bürgermeister Peter Reichert gab am Neujahrstag den Rathausschlüssel und damit die Verantwortung an die Karnevalgesellschaft Kuckuck in Form ihres Präsidenten Udo Geilsdörfer ab.

"Ich wurde entmachtet,