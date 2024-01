Eberbach. (pol) Nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei übersah ein 44-jähriger Lkw-Fahrer am Mittwoch gegen 8.30 Uhr das blinkende, gelbe Warnlicht am Bahnübergang der Friedrichsdorfer Landstraße. Als das Fahrzeug die Gleise querte, senkten sich bereits die Schranken.

Der Lkw erfasste mit seinem Anhänger eine der Schranken und riss sie aus ihrer Verankerung, so dass sie in das Gleisbett ragte. Das hatte zur Folge, dass ein herannahender Zug abbremsen musste und am Bahnübergang zum Stillstand kam. Erst als Mitarbeiter der Bahn das Hindernis beiseite räumten, konnte der Zug weiterfahren.

Durch die Blockade des Bahnübergangs kam es zu einem langen Rückstau. An der Schranke entstand ein Schaden von knapp 2000 Euro. Am Lkw, welcher hochwertige Fahrzeuge transportierte, beschädigte die sich herabsenkende Schranke einen Mercedes sowie einen Audi. Der Schaden wird auf mindestens 20.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Eberbach ermittelt nun hinsichtlich der genauen Unfallursache.