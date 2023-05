Eberbach. (by) Die Straßenlampen in Eberbach und den Ortsteilen werden künftig – von einigen Bereichen abgesehen – zwischen 1 und 5 Uhr abgeschaltet. Dies hat der Eberbacher Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am Donnerstagabend beschlossen. Ferner stimmte er der Ausweitung der Beleuchtung in Ganznachtschaltung auf Treppen und Treppenverbindungswege sowie der Standorte von Defibrillatoren zu. Ferner soll in Abstimmung mit den Feuerwehren und dem Krankenhaus geprüft werden, welche Bereiche ebenfalls nachts beleuchtet bleiben sollen. In einem Jahr wolle man Bilanz ziehen und auch über ein Konzept mit intelligenter Beleuchtung nachdenken.

Wie Volker Hafen von der Tiefbauabteilung informierte, sei unter anderem eine Liste von 17 Gewerbetreibenden mit 300 Unterschriften gegen die im November beschlossene Abschaltung von 23 bis 5 Uhr eingegangen. Die jährlichen Kosten hätten durch die Abschaltung von 100.000 auf 43.000 Euro reduziert werden können. Durch die Reduzierung der Helligkeit bei den übrigen Lampen auf 50 Prozent seinen weitere 13.000 Euro Einsparungen möglich.

"Ich war skeptisch und der SPD dankbar für ihren Minderheitsantrag", sagte Michael Schulz (CDU). Durch diesen war die seit Anfang des Jahres geltende Regelung noch einmal auf die Tagesordnung gekommen. Die vorgebrachten Beschwerden der Bürger müsse man mit einem Faktor X multiplizieren. Der nun vorliegende Vorschlag sei jedoch ein guter Kompromiss. "Wir nähern uns an." Christina Kunze (CDU) regte einen Kompromiss ab Mitternacht an. Bürgermeister Peter Reichert: "Die Nachttierarten werden es danken". Bettina Bracht (SPD) regte Bewegungsmelder und intelligente Leuchten an. Die kabellose Lösung habe sich beim Depot 15/7 bewährt, informierte Reichert. Intelligente Beleuchtung sei die Zukunft. Lothar Jost (AGL) sah keine rationalen Argumente gegen die bisherige Lösung, doch müsse man die Gefühle berücksichtigen.

Patrick Schottmüller (Freie Wähler) fand den Kompromiss gut, wies allerdings darauf hin, dass weder das Krankenhaus noch die Zufahrtswege beleuchtet seien. Peter Wessely (Freie Wähler) informierte, dass es im Rhein-Neckar-Kreis ein Projekt mit intelligenten Beleuchtungssystemen gebe. Auch Peter Stumpf (AGL) bezeichnete es als wichtig, neue Technologien einzusetzen, man müsse aber auch sehen, was es koste. Das emotionale Sicherheitsbedürfnis dürfe man nicht ignorieren.