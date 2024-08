Von Peter Bayer

Eberbach. Wenn nichts Unvorhergesehenes mehr dazwischenkommt, wird sich ab Freitag, 23. August, in der Au wieder das Riesenrad drehen. Dann ist für alle weithin sichtbar: Der 87. Kuckucksmarkt, das große Eberbacher Volksfest, hat begonnen. Marktmeister Tobias Soldner und das Team von KTS wollen mit einer guten Mischung aus Bewährtem und Neuem auch in diesem Jahr zahlreiche Besucher in die Stauferstadt locken. Die Werbetrommel dafür wird auch schon kräftig gerührt.

Am letzten August-Wochenende ist wieder einmal fünf Tage lang auf dem Festplatz in der Au Volksfeststimmung angesagt. Über 100 Schausteller und Händler werden vom 23. bis 28. August zu Gast in Eberbach sein, um den Besuchern kurzweilige Stunden zu bereiten oder das eine oder andere zu kaufen, was es nur auf Festen wie dem Kuckucksmarkt gibt.

"Der Markt steht", freute sich Marktmeister Tobias Soldner, Leiter des zuständigen Ressorts Kultur-Tourismus-Stadtinformation (KTS), beim Pressegespräch am Mittwoch. Lediglich ein bis drei Restplätze gäbe es noch bei den Händlern, doch das sei normal. Diese würden noch komplett gefüllt werden.

Los geht’s am Freitag mit einem Familiennachmittag. Von 15 bis 19 Uhr bieten viele Fahrgeschäfte günstigere Preise, gibt es Sonderaktionen bei Spielständen oder attraktive Schnäppchen bei manchen Händlern. Um 18 Uhr eröffnet Bürgermeister Peter Reichert im Festzelt mit dem traditionellen Fassbieranstich den Kuckucksmarkt. Für die ersten 1000 Besucher gibt es einen Gutschein für ein Freigetränk.

Ab 19 Uhr steigt die "Große Mallorca Party". Zeitgleich spielt im Mostzelt der KG Kuckuck die "Eberbacher Ol’ Star Band". Im Cha-Cha-Zelt dreht DJ Tommy ab 20.30 Uhr die Zeit zurück mit der "90er und 2000er Party. Auch am Samstag ist in den Abendstunden für musikalische Unterhaltung in den drei Zelten gesorgt.

Zu einem kleinen Festakt lädt am Sonntag Dieter Müller, Ehrenpräsident der KG Kuckuck, ins Mostzelt ein. Er lässt um 10.31 Uhr "50 Jahre Mostzelt" Revue passieren. Um 17 Uhr beginnt der "1. Mostzelt Darts-Cup". Anmeldungen sind ab sofort unter mostzeltcup@gmail.com möglich.

Am Montag ist im Festzelt wieder ab 11 Uhr der "Tag der Betriebe". Tische können gebucht werden unter Telefon (01 51) 15 21 73 32 oder (01 70) 38 16.819 sowie per E-Mail an info@events-odenwald.de. Im Mostzelt steigt ab 19 Uhr "Lungos Karaoke Party", präsentiert von DJ Miron G. Am Dienstag unterhält das Seniorenblasorchester Bad Friedrichshall von 11.30 bis 16 Uhr beim Senioren-Nachmittag im Festzelt.

Besondere Aktionen, die nicht fehlen dürfen, finden am Montagnachmittag und Dienstagvormittag statt. Ab 14.30 Uhr findet im Stadion in der Au am Montag das Kinderfest für Kinder ab vier Jahre statt. Bei den verschiedenen Spiele-Stationen gibt es wieder Gutscheine oder gespendete Preise. Gegenüber dem Heilkräutergarten kommen am Dienstag ab 9.30 Uhr auch die Vierbeiner zu ihrem Recht.

Die Landwirte aus der Umgebung treffen sich, um bei der Fleckviehrinderschau ihre Tiere bewerten und auszeichnen zu lassen. Ein "Herzstück des Marktes", so Tobias Soldner. Um 22 Uhr kündet das Brillant-Höhenfeuerwerk das Ende des 87. Eberbacher Kuckucksmarktes an.

Vorher besteht an den insgesamt fünf Tagen aber noch reichlich Gelegenheit, sich ein Bild vom reichhaltigen und abwechslungsreichen Angebot der Schausteller und Händler zu überzeugen. Ob Fahrgeschäfte, Essensstände oder Händlermeile – für jeden Geschmack sollte etwas dabei sein.

Wer gerne einen Blick von ober riskiert, der steigt ins 35 hohe Riesenrad "Colossos", wer es etwas rasanter mag, dreht ein paar Runden mit dem "Beach Polyp". Auch an die jüngeren Besucher ist gedacht. Erstmals dabei sind die Kinder-Achterbahn "Mexicocity" oder die Kinderschleife "Circus Circus". Nicht fehlen darf natürlich der Autoscooter.

Geschick und Zielgenauigkeit können die Besucherinnen und Besucher an mehreren Spielgeschäften beweisen: Schießstand, Pfeile werfen, Enten angeln, Ringe werfen, Dosen werfen oder Bogenschießen.

Für das leibliche Wohl ist nicht nur in den drei Zelten sondern auch an zahlreichen Imbissständen gesorgt. Und wer nach Dingen des täglichen Bedarfs sucht, wird in der Händlermeile garantiert fündig.

Damit die auswärtigen Gäste auf das Auto verzichten können, ist eine Anreise mit der S-Bahn oder Odenwaldbahn möglich. Von der Innenstadt zum Festgelände am südlichen Neckarufer gibt es einen Bus- und Fährbetrieb. Am Freitag und Samstag sowie zum Feuerwerk am Dienstagabend wird auch ein Busverkehr zwischen dem Kleinen Odenwald und dem Kuckucksmarkt eingerichtet. Die Fahrpläne können unter www.eberbacher-kuckucksmarkt.de heruntergeladen werden, ausgedruckte Exemplare sind in der Tourist-Info sowie beim Bürgerbüro im Rathaus, den Stadtwerken und den Linienbussen erhältlich.