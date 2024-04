Von Carolin Reinmuth

Eberbach. Noch bis Anfang Juni stellt im Naturparkzentrum in Eberbach die Wanderausstellung "Wildbienen" diese faszinierenden Insekten, ihre Lebensweise und Biologie vor. In einem liebevoll gestalteten Rundgang im oberen Teil des Thalheimischen Hauses wird mit vielen Anschauungsmaterialien ein Einblick in das Wirken dieser fleißigen Arbeiterinnen gewährt.

Allein in Deutschland erbringen sie und viele andere wild lebende Insektenarten über 2,5 Milliarden Euro pro Jahr an Mehrerträgen in der Landwirtschaft. Insgesamt sind über 80 Prozent der heimischen Kulturpflanzen auf die Bestäubung durch Wild- und Honigbienen angewiesen.

Anlässlich dieser Ausstellung durften zwölf Kinder beim Ferien-Aktionstag im Naturparkzentrum rund fünf Stunden unter Anleitung von den Naturparkführerinnen Gisela Backfisch und Susanne Kaiser-Schmitt in die Welt der Wildbienen eintauchen. Bei einem Rundgang wurde der Lebensraum, die Arten und die Wichtigkeit dieser kleinen fleißigen Sammlerinnen nähergebracht und erklärt.

Den Kindern wurde spielerisch – mit gelben Bällen – gezeigt, wie schwer und mühsam es ist, Pollen zu sammeln. Es wurden Geschenktüten gestaltet, Bilder ausgemalt und aus echter Schafswolle dicke "Trudi" Hummeln – die gehören nämlich auch zu den Wildbienen – zum Aufhängen gebastelt. Die Kinder waren allesamt aufmerksam dabei und wickelten, schnippelten und bemalten ihre dicken Hummeln.

"Für mich ist es wichtig, die Natur für die Kinder spielerisch erlebbar zu machen und der ‚Naturentfremdung‘ entgegenzuwirken", sagt Naturpädagogin Susanne Kaiser-Schmitt. Mittlerweile hat sie schon einige interessierte Schulklassen und Betreuungsgruppen durch diese Ausstellung geleitet.

Als Naturparkguide hat sie die erforderlichen Kenntnisse und weiß, wie sie die Kinder begeistern kann. "Es wäre schön, wenn möglichst viele Kinder die Natur und alle darin enthaltenen Organismen und Lebewesen entsprechend erleben, verstehen, schätzen und erhalten lernen." An diesem Tag war das bestimmt der Fall.

Die zwölf jungen Teilnehmer wissen jetzt, dass es rund 460 Wildbienenarten in Baden-Württemberg gibt. Dass diese Bienen nicht bei Menschen in Bienenkästen leben, sondern in der freien Natur. Dass die meisten dieser Wildbienen nicht stechen können und dass sie maßgeblich an der Nahrungsmittelproduktion mittels Bestäubung beteiligt, beziehungsweise sogar vonnöten sind.

Neugierig geworden? Bis zum 9. Juni kann man sich die Ausstellung anschauen und interessantes Infomaterial mit nach Hause nehmen.