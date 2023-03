Eberbach. (by) "Das ist wie wenn ich in ein vegetarisches Restaurant gehe und eine Schweinshaxe bestelle", zog Lothar Jost (AGL) einen Vergleich zu dem ersten Antrag der Bau- und Umweltausschusssitzung am Donnerstagabend. Darin ging es um eine temporäre Ausnahme zu Gunsten eines geplanten Dauerwohnens in einem bestehenden Wochenendhausgebiet in Friedrichsdorf.

Nach der Baunutzungsverordnung, führte Detlef Kermbach, Leiter des Stadtbauamts aus, sind in Wochenendhausgebieten ausschließlich Wochenendhäuser als Einzelhäuser zulässig. Wohngebäude, die sich aufgrund ihrer beschränkten Größe und des sich daraus ergebenden eingeschränkten Komforts nur einige Tage sinnvoll als Wohngelegenheit nutzen lassen.

Dies schließe eine Dauernutzung grundsätzlich aus. Eine entsprechende Befreiung von der festgesetzten Art der baulichen Nutzung würde die Grundzüge der Planung berühren, weshalb der Antrag nicht befürwortet werden könne. Dies sah der Ausschuss auch so und lehnten den Antrag – bei einer Enthaltung – ab.

Einstimmig befürwortet wurde die Nutzungsänderung von Erdgeschoss und Dachgeschoss in Wohnräume in der Rudolf-Epp-Straße. Die vorhandene Büroeinheit im Erdgeschoss soll in eine Wohneinheit umgebaut werden, zusätzlich eine Terrasse mit einer Größe von zehn Quadratmetern.

Der vorhandene Speicher im Dachgeschoss soll ebenfalls für Wohnzwecke genutzt werden. Beantragt ist die Befreiung zur Überschreitung der Geschossflächenzahl um 82 Quadratmeter (34,2 Prozent). Berücksichtige man die aktuellen Rechtsgrundlagen seien es nur noch fünf Prozent.

Auch beim Antrag auf Errichtung eines Containergebäudes für die geplante Heizzentrale des Nahwärmeverbunds im Sanierungsgebiet Güterbahnhofstraße fiel das Votum einstimmig aus. Man sei daran Wärmenetze zu entwickeln, so Kermbach. Markus Scheurich erläuterte auf Nachfrage Details. Es handelt sich dabei um eine Zwei-Kessel-Anlage im Erdgeschoss, welche die Stadtwerke mit Wohngebäuden, Sozialgebäuden und den neuen Kindergarten versorgen soll. Geheizt werden soll mit Pellets. Mit dem Lebensrad gebe es bereits Gespräche bezüglich eines Anschlusses.

Keine Hinderungsgründe sah der Ausschuss auch beim Antrag auf Errichtung einer Doppelgarage sowie einer Dachgaube zur Erweiterung der bereits zu Wohnzwecken genutzten Einheit im Dachgeschoss in der Alte Dielbacher Straße.

Auf die Frage, wie es denn derzeit mit dem geplanten Neubau des Aldi-Marktes stehe, konnte Bürgermeister Peter Reichert eine positive Antwort geben. Nachdem bislang der Bauantrag vom Kreis noch nicht genehmigt worden sei, habe das Baurechtsamt am Tag der Sitzung die Zustimmung zum Bauantrag bestätigt.