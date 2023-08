In verschiedenen Ringen werden die Tiere bei der Schau auf dem Gelände neben dem Festplatz den Wertungsrichtern vorgeführt. Der Aufwand, die Tiere schon rechtzeitig an Publikum zu gewöhnen, ist enorm. Werden sie nervös, ist es schwierig, sie in der Bahn zu halten. Foto: Marcus Deschner