Eberbach. (alr) Der Warntag am vergangenen Donnerstag war nur bedingt erfolgreich, berichtet die Stadtverwaltung. Die vier Minuten Verspätung der Sirenen sei darauf zurückzuführen, dass die Sirenen per Funk angesteuert werden. "Aufgrund der hohen Anzahl der Sirenenauslösung kann es zu kurzen Verzögerungen kommen", so die Stadt.

Was allerdings nicht funktioniert hat, war die Warnung in Lindach. Dort erklang nur die einminütige Entwarnung. In Rockenau sei es nach Angaben der Stadt genau umgekehrt gewesen. Gerade in solchen Fällen sei die Stadtverwaltung froh, dass es Probealarme gibt. Damit werde aufgezeigt, welche Probleme es gibt. Zusammen mit der Leitstelle können diese behoben werden.