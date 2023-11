Von Carolin Reinmuth

Eberbach. 11.11. – bei dem Datum werden so manche Eberbacher närrisch und läuten die vierte Jahreszeit ein. Für die Karnevalsgesellschaft KG Kuckuck e.V. jedenfalls ist die Zeit gekommen, die Kampagne für die neue Karnevalszeit zu eröffnen. Während sich in Köln und Düsseldorf die Narren durch die Straßen schoben, wurden im Kuckucksnest noch die letzten Vorbereitungen für einen geselligen Abend getroffen. Ein reichhaltiges Buffet und Getränke standen für Vereinsmitglieder und Freunde der Fastnacht bereit, im Außenbereich spendeten Feuertonnen Wärme.

Pünktlich um 19:11 Uhr betrat Präsident Udo Geilsdörfer in seiner Uniform den schmucken, in lila Licht getauchten neuen Elferratswagen, begrüßte die Anwesenden feierlich und bedanke sich für ihr Kommen. "Zurzeit gibt es in der Welt nicht viel zu lachen. Umso wichtiger, dass wir den Humor nicht verlieren und uns auf eine erfolgreiche und närrische Zeit freuen dürfen", sagte er. Mit einem kräftigen "Hoja! Hoja! Hoja!" wurde die Kampagne offiziell für eröffnet erklärt.

Die Vorbereitungen für die Prunksitzungen laufen bereits seit Wochen auf Hochtouren. Fleißig wird geprobt und einstudiert, um den Zuschauern einen möglichst perfekten und unterhaltsamen Abend bieten zu können.

Die symbolische Schlüsselübergabe des Rathauses findet wieder beim Neujahrsempfang am Montag, 1. Januar 2024, im Horst-Schlesinger-Saal statt. Bis Aschermittwoch regiert dann die Narrenzunft in Eberbach.