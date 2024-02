Eberbach. (cm) Das Hotel-Restaurant "Altes Badhaus" schließt zum 31. Mai. Dies gaben die Betreiber am Mittwochabend im sozialen Netzwerk Facebook bekannt. "In den letzten Jahren waren viele große Entscheidungen zu treffen, die uns allen viel abverlangt haben", heißt es. Vor allem der ständige Personalmangel habe das Team an seine Grenzen stoßen lassen.

Auch noch weitere Gründe seien für den Inhaber des Hauses ausschlaggebend, das Hotel und Restaurant "Altes Badhaus" zum 31. Mai zu schließen. "Unsere gewohnten Öffnungszeiten werden wir bis auf Weiteres unverändert lassen, bedanken uns aber schon jetzt für Ihr Verständnis, falls wir diese in den letzten drei Monaten aufgrund einer sich ändernden Personalsituation doch anpassen müssen", so die Mitteilung.

Ort des Geschehens

Bereits bestätigte Reservierungen, wie auch Termine für Feierlichkeiten, würden unverändert bestehen bleiben "Wir sind traurig, denn das Restaurant, welches nicht unser Eigen ist, ist nicht nur Geschäft oder Job, es ist ein fester Bestandteil unseres Lebens", heißt es. "Der Abschied fällt uns schwer."