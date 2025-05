Eberbach. (by) Dreieinhalb Stunden dauerte am Donnerstagabend die öffentliche Sitzung des Gemeinderats. Dabei wurden einige Beschlüsse gefasst. So wird, wie von der Verwaltung vorgeschlagen, der Ersatzneubau des Hallenbades unter den derzeitigen Rahmenbedingungen nicht umgesetzt.

Die Verwaltung soll in den nächsten zwölf Monaten prüfen, ob es neue Förderprogramme von Bund und Land