Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Einmal im Jahr verwandelt sich die Einkaufsmeile an der Bahnhofstraße-Ost in Eberbach zumindest annähernd in einen "Park". Beim Park(ing) Day (PD) am 20. September wurde sie für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt.

Doch während bei schönem Frühherbstwetter etliche Besucherinnen und Besucher bei den Ständen rund ums Fahrrad sowie