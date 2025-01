Eberbach. (zg) Die Gemeinden in der Region haben die Höhe von Grund- und Gewerbesteuern beschlossen, nun erreichen die entsprechenden Bescheide diejenigen, die sie bezahlen müssen. Während manche darüber staunen, wie niedrig sie sind, ärgern sich andere über fünfzig Prozent Erhöhung der Grundsteuer.

Dass der Blick auf den aktuellen Steuerbescheid "für viele Menschen in Baden-Württemberg eine böse Überraschung bedeutet", erfährt auch Jan-Peter Röderer, Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis Sinsheim, und kritisiert: "Die Landesregierung hat es sich 2020 mit dem Gesetz zur Landes-Grundsteuer zu einfach gemacht. Der Sonderweg, für den sich Grün-Schwarz entschieden hat, kommt die Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg nun teuer zu stehen".

Auch wenn die Kritik an der als ungerecht empfundenen Umsetzung der Grundsteuer schon älter sei, werde sie jetzt durch den Empfang der Bescheide bei den Bürgerinnen und Bürgern erst konkret. "Dass der Wert eines Grundstücks dabei ebenso wenig eine Rolle spielt wie di

e Nutzung, ist eigentlich niemandem zu vermitteln", sagt Röderer. "Auch die Wohnfläche bleibt im Modell der Landesregierung unberücksichtigt." Der SPD-Politiker wundert sich deshalb nicht, dass diese Regelung nun allenthalben als ungerecht wahrgenommen wird.

"Das Modell der Landesregierung orientiert sich ausschließlich an der Grundstücksfläche. Dabei sollte es gerade in Baden-Württemberg eine Rolle spielen, ob auf der gleich großen Grundstücksfläche eine Villa oder ein Einfamilienhaus steht – oder ob es sich um eine Wohnbebauung oder einen größeren Vorgarten handelt", betont er. "Mietern und Eigentümern drohen so ungerechtfertigte Mehrbelastungen, die bis zur Verdopplung der Steuerlast führen können."

Der Eberbacher Parlamentarier plädiert auch in Baden-Württemberg für ein wertabhängiges Modell wie im Bund, das Wert, Alter und Zustand des Gebäudes einbezieht. "Wie so oft gilt: Fehler sollen nicht, können aber jedem passieren. Wichtig ist, dass man sie erkennt und korrigiert." Röderer hofft noch, dass die Landesregierung zu Korrekturen bereit ist.