Von Carmen Oesterreich

Eberbach. "Wenn Sie nach einem Mann fragen, der seiner Frau etwas zum Valentinstag kaufen möchte, sind Sie einen Tag zu früh hier", scherzt Ivonne Bernhard. Die Verkäuferin bei Kleider Müller weiß, dass Männer eher "auf den letzten Drücker was Schönes" für die Liebste kaufen.

Ihre Kollegin meint: "Es geht ja auch umgekehrt: Eine Frau hat bei uns für ihren Mann ein Hemd explizit zum Valentinstag gekauft." Die Frage nach ansprechenden Dessous – das Haus war schließlich schon beim Vorgänger für seine große Miederwaren-Abteilung bekannt – wird verneint.

Auch in der Parfümerie Godel wird bestätigt, dass die Frauen gerne ihren Männern etwas schenken: "Das merken wir daran, dass sie es mit rotem Band und vielen Herzchen drauf einpacken lassen", erklärt Beate Senner.

Für die Männer sei das in diesem Jahr allerdings ein "ganz blödes Datum, weil der Valentinstag ausgerechnet auf Aschermittwoch fällt und am Faschingsdienstag die meisten Geschäfte geschlossen hatten", meint sie. Die 20 Prozent-Rabattaktion wurde deshalb bis zum 19. Februar verlängert.

Gleichwohl ist sich Senner sicher: "Auch heute kommen die Männer noch kurz vor Feierabend. Schenken ist doch was Tolles." Das sähen auch viele junge Menschen so. Gefragt seien vor allem Düfte, manchmal auch Produkte zur Hautpflege.

"Liebe ist Tchibo" wirbt der Kaffeespezialist und verspricht 14 Prozent Rabatt zum "happy Valentinstag" – ebenfalls bis Ende der Woche. Ob es hilft, den Verkauf anzukurbeln?

Mittlerweile kämen viele Kunden mit der Kundenkarte, da seien schon online die "Wunscherfüller" über Newsletter und Community angepriesen worden, ist zu erfahren. In der Filiale sei es eigentlich wie jeden Tag.

Dass sich die Schenkenden auch selbst in das Geschenk verlieben, ist bei Juwelier Schwandl zu beobachten. Ein Herr, der anonym bleiben möchte, schaut sich im Geschäft alles, was glitzert, an. Ein Stammkunde. Max Singer bedient ihn aufmerksam.

27 Jahre sei er mit seiner Frau verheiratet, da sei das doch "ein Muss"!", verrät der Kunde. "Immer! Zum Geburtstag, zu Weihnachten, zum Valentinstag - ich finde immer Anlässe!", sagt er begeistert.

Er kaufe lieber Schmuck als Blumen, und Irina Singer-Schwandl pflichtet ihm bei: "Hochwertiger Schmuck ist nachgefragt, weil er auch als Wertanlage gesehen wird." Im Idealfall dekoriere man das Goldstück für sein "Goldstück" noch mit Blumen.

Oder man überreicht es beim Abend zu zweit: Manche Restaurants haben sich auf den Valentinstag eingestellt. Beim Kyomi Sushi-Restaurant bestätigt Dragon, dass es Reservierungen, aber auch noch freie Tische gebe. "Wir bieten Bronze-, Silber- und Gold-Specials zum Valentinstag an", sagt er. Das passt, denn es klingt nach: Überraschung!