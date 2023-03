Simon Koch und Chris Beck begeisterten als Ehepaar "Erwin und Gisela" und gaben so manches delikate Geheimnis ihres bewegten Ehelebens preis. Immer wieder stimmten die Urmel in ihren Zwischengesang "uiuiui … auauau …" ein, bei dem natürlich kräftig geschunkelt wurde.

Während Corona stand bei der KG Urmel jedoch nicht alles still. Auch sie beteiligten sich am Prunk-TV, das in den letzten beiden Jahren als Gemeinschaftsprojekt der Karnevalsgesellschaften aus Eberbach ausgestrahlt wurde. Auch am Freitag wurde das Programm aus dem Saal übertragen, jedoch nur in den Schankraum des Sportheims, der ebenfalls mit Gästen belegt war.

Eberbach. Gut 80 Besucher fanden sich im Sportheim in der Au zur ersten Prunksitzung der KG Urmel ein. Nach dem Opener mit anschließendem Einmarsch des Elferrats zeigten erst einmal die Kinder ihr Können. Die Urmelstrolche tanzten sich als "Trolle vun Wimmersbach" in die Herzen des Publikums. Trainerin Ixi (Xenia Walter) hatte mit den sieben jungen Närrinnen und Narren ganze Arbeit geleistet.

Von Uta Förster

Eberbach. Gut 80 Besucher fanden sich im Sportheim in der Au zur ersten Prunksitzung der KG Urmel ein. Nach dem Opener mit anschließendem Einmarsch des Elferrats zeigten erst einmal die Kinder ihr Können. Die Urmelstrolche tanzten sich als "Trolle vun Wimmersbach" in die Herzen des Publikums. Trainerin Ixi (Xenia Walter) hatte mit den sieben jungen Närrinnen und Narren ganze Arbeit geleistet.

Nach einer Büttenrede von Hansi Hold, der auf vergangene Zeiten zurückblickte, spukten die "Geister von Burg Urmelstein" gruselig im Saal herum. Die sechs Kinder hatten mit ihren Trainerinnen Carina Heißler und Samira Schmidt eine gespenstische Choreographie einstudiert, die sie zum Besten gaben. Mit viel Erfolg: Die Zugabe musste umgehend erfolgen. Eine aufwendig gebastelte Kulisse verwandelte den Saal in ein Geisterschloss.

Dicht gedrängt saßen die Närrinnen und Narren an langen Tischen im Sportheim. Essen für jeden Geschmack lieferte die Metzgerei Zorn. Die Stimmung war ausgelassen und fröhlich. "Es ist anders als vor Corona, aber besser!" berichtet Christian Nahm aus dem Elferrat. Der Vorverkauf für die Sitzungen lief teilweise noch etwas schleppender, dafür sei die Stimmung viel besser, da die Leute endlich wieder feiern wollen.

Während Corona stand bei der KG Urmel jedoch nicht alles still. Auch sie beteiligten sich am Prunk-TV, das in den letzten beiden Jahren als Gemeinschaftsprojekt der Karnevalsgesellschaften aus Eberbach ausgestrahlt wurde. Auch am Freitag wurde das Programm aus dem Saal übertragen, jedoch nur in den Schankraum des Sportheims, der ebenfalls mit Gästen belegt war.

Auch interessant Hirschhorn: Lachsbachperlen bringen Bürgersaal zum Beben

Nachdem die Kinder ihre Beiträge mit großer Aufregung dargeboten hatten, folgten weitere Büttenreden, Musik und Tänze. "Ob schneiden, waschen, fönen, bei mir, da müsst ihr löhnen." betonte die "Fritöse" Ixi Walter, die "sauwer die Hoor gschnidde" hat, während sie von den vielen Geschichten berichtete, die sie bei ihrer Arbeit so zu hören bekommt. Ihr folgten "im Kelle Kall sei Bauarbeiter", die zeigten, dass selbst Besen ein gewisses Tanztalent vorweisen können.

Simon Koch und Chris Beck begeistern als Ehepaar „Erwin und Gisela“ und gaben so manches delikate Geheimnis preis. Foto: Uta Förster

Simon Koch und Chris Beck begeisterten als Ehepaar "Erwin und Gisela" und gaben so manches delikate Geheimnis ihres bewegten Ehelebens preis. Immer wieder stimmten die Urmel in ihren Zwischengesang "uiuiui … auauau …" ein, bei dem natürlich kräftig geschunkelt wurde.

Die KG Urmel zählt aktuell rund 350 Mitglieder. Seit 2018 halten sie ihre Sitzungen in der Au ab. Davor trafen sie sich im Bergstübl sowie in der ConcordiaHütte. 1972 gründete sich die KG Urmel, damals noch mit nur 21 Mitgliedern. Wie in jedem Jahr gehört ein Orden, den jeder Akteur verliehen bekommt, genauso wie ein Ansteck-Pin einfach mit dazu. In diesem Jahr zeigt der Orden Christian Nahm als Messdiener. Genauso hieß auch sein Beitrag, der den Abend programmmäßig abschloss.

Bernhard „Lungo“ Walter und Torsten Schmidt beziehen mit ihrem improvisierten Straßenmusikerklamauk „Vamos la Candarre“ die Zuschauer mit ein. Foto: Uta Förster

Doch bevor es soweit war, standen noch eine ganze Reihe anderer Punkte auf dem Sitzungsprogramm. Den Start nach einer Pause machten Bernhard "Lungo" Walter und Torsten Schmidt mit ihrem improvisierten Straßenmusikerklamauk "Vamos la Candarre". Ein Beitrag, der für viel Gelächter und – dank des kleinen Raumes – für sehr viel Interaktivität mit dem Publikum sorgte. "Das ist ein großer Vorteil, dass wir so klein sind," weiß Bernhard Walter zu erzählen. "Man kennt sich, und durch die räumliche Nähe kann sehr gut auf die Zwischenrufe aus dem Zuschauerraum eingegangen werden!" Überhaupt ist alles sehr familiär und freundlich.

Kalle Beisel erzählt Schwanks aus der Ehe mit seiner "Lisbeth". Die "Adonisse der Meere" wagen sich in den Sturm, Hansi Hold kehrt als "Stroßekehrer" vor jeder Tür, und die "Young Urmels" zeigen sich sträflich und gefährlich.

Einen Tag später, am Samstag, folgte die zweite Sitzung, und am Samstag, 11. Februar, wird zur dritten und letzten Prunksitzung der KG Urmel in die Au eingeladen. "Die Sitzungen aller Karnevalsgesellschaften in Eberbach sind terminlich so gelegt," erklärt Christian Nahm, "dass jeder auch die Möglichkeit hat, sich die anderen Sitzungen einmal anzuschauen." So waren auch an diesem Freitag Gäste anderer Gesellschaften in der Au mit von der Partie.