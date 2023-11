Gedenken an die Opfer von damals und heute

Von Carmen Oesterreich

Eberbach. Immer mehr Menschen kommen am Abend des 9. Novembers zum Synagogenplatz. Sie wollen gemeinsam der Opfer durch und nach der Reichspogromnacht vor 85 Jahren gedenken. Zugleich möchten sie ihre Solidarität mit den Opfern des Terroranschlags der Hamas am 7. Oktober und des daraus folgenden, aufflammenden Krieges am Gazastreifen zeigen. Dazu