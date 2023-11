Von Moritz Bayer

Eberbach. Über eine spaßige Einführung mit dem großen runden Ball durften sich rund 60 Schülerinnen und Schüler der Dr.-Weiß-Grundschule am Mittwochmorgen freuen. Im Rahmen der Basketball-Woche des baden-württembergischen Landesverbandes gab es für vier Klassen einen Schnupperkurs. Die Dr.-Weiß-Schule hatte sich erfolgreich beworben und den TV Eberbach als Partner angefragt. Der Verein musste nicht lange überlegen: Mit Kayhan Isik, Adrian Glaser und Katharina Harslem nahmen drei qualifizierte Trainer die Chance wahr und begeisterten die Mädchen und Jungen mit Spiel und Spaß.

Dass viele der Kinder bisher nur wenige oder keine Berührungspunkte mit dem Basketball hatten, fiel nicht auf – zumindest nicht beim Engagement. Schon vom Start weg waren alle Augen auf die Bälle gerichtet. Die lagen in Reifen bereit, durften aber noch nicht geschnappt werden. Um die Spannung nicht ins Unerträgliche zu steigern, hielten die Trainer die Begrüßung aber kurz und knapp. Dann ging es los mit Fang- und Geschicklichkeitsspielen. Für ausreichendes Material hatte eine unterstützende Krankenkasse gesorgt. Von den gut 40 Bällen bleibt die grün-weiße gefärbte Hälfte nach dem Kennenlerntag dankenswerterweise auch an der Schule.

Die aufgebauten Stationen wurden anschließend im Rundenmodus absolviert. Nach ein paar Liedern, die zur Unterstützung aus der mitgebrachten Box ertönten, pfiff Harslem. Für die Gruppen bedeutete das Signal jeweils, zur nächsten Übung zu wechseln. So wurden Spiel, Korbleger, Dribbeln, Wurf, Passen und Koordination trainiert - und das mit Erfolg. Zur Unterstützung standen bei Wurf und Korbleger Blöcke bereit, um die erforderliche Wurfhöhe zu mindern. Aufgeklebte Markierungen zeigten beim Dribbling auf dem Boden und beim Passen an der Wand die zu treffenden Ziele an. Die ausgerollte Leiter für koordinative Lauf- und Sprungübungen stellte sich für manchen Quatschkopf als gar nicht so einfach wie gedacht heraus. Kinderkörbe auf einem eingerückten Spielfeld waren für die Mini-Matches aufgebaut.

Schön anzusehen war neben der allgemeinen Begeisterung vor allem der Teamgeist: Gelang einem Kind eine Übung nicht auf Anhieb oder nur schwer, gab es keine Häme, sondern motivierende "Auf gehts!"-Rufe der Klassenkameraden. Genauso gab es "Ja!" oder "Juhu" zu hören, wenn ein knapper Treffer fiel. Viel ermahnen mussten Trainer und Lehrerinnen nicht: Die Kinder waren durchgehend mit ihren Bällen beschäftig, sodass die Zeit wie im Flug verging. Zwei Schulstunden können sich - bei entsprechend Freude an der Sache - eben wie nur ein Augenblick anfühlen.

Kayhan Isik resümierte zufrieden: "Ein toller Tag. Die Kinder haben super mitgezogen, das hat richtig Spaß gemacht. Das Wir-Gefühl war beeindruckend."

Auch die Schulleitung war begeistert. Konrektorin Tanja Ehrhard war nicht nur tatkräftig mit dabei, sondern fragte den TVE auch gleich fürs nächste Jahr an. Dieser Bitte kommt das Trainerteam gerne nach. Und vielleicht müssen sich die Kinder auch gar nicht so lange gedulden: In den konstruktiven Gesprächen vor und während des Schnuppertags war schon von einer möglichen Basketball-AG die Rede.

Wer ohnehin auf den Geschmack gekommen ist, findet beim TVE mittwochs 17 bis 18 (HSG-Halle) und donnerstags 17.30 bis 19 Uhr (Mehrzweckhalle) die Möglichkeit, seine Basketball-Fähigkeiten zu verbessern. Als Ansprechpartnerin des Mini-Basketballs für Jungen und Mädchen der Jahrgänge 2012 oder jünger fungiert Katharina Harslem unter E-Mail katharina.harslem@gmx.de.