Von Moritz Bayer

Eberbach. Noch vor nicht allzu vielen Wochen schien es alles andere als sicher, doch nun ist es klar: Der Frischling kommt zurück! Die traditionelle Eberbacher Fähre nimmt, pünktlich zum Kuckucksmarkt, den Betrieb auf und bringt Menschen von der Eberbacher Altstadt zum großen Festgelände in die Au.

Der Erfolg trägt einen Namen: Angela Mahmoud hatte es sich in den Kopf gesetzt, den ausrangierten Frischling wieder auf Vordermann zu bringen. Dass es letztendlich geklappt hat, ist einer großen Gemeinschaft zu verdanken, an die sich die Kulturmanagerin richtet: "Es war wahnsinnig schön, zu sehen, wie hilfsbereit die Menschen waren. Ob privat, aus dem Gemeinderat, aus der Schifferszene - ich habe überall große Unterstützung erfahren und bin zutiefst dankbar."

Angela Mahmoud freut sich auf den Kuckucksmarkt. Foto: Michael Lerche/ privat

Deshalb war Mahmoud auch klar, dass es zu schaffen ist, den Fährbetrieb zum Kuckucksmarkt auf die Beine zu stellen. "Einmal in Bewegung gebracht, hat man einfach gemerkt, was alles möglich ist. Je tiefer ich in die Materie eingetaucht bin, auf desto mehr Hilfe und Hilfsangebote bin ich gestoßen. Und auch die Stadtwerke haben mir hervorragend geholfen."

Über die fünf tollen Tage vermutlich dennoch am wichtigsten sind die aktiven Mitarbeiter: Nach fleißigem Herumfragen, Klinkenputzen und Verbindungen abklappern hat Mahmoud eine stolze Crew von 15 Personen beisammen: Sechs Schiffsführer, die über ein zur Personenbeförderung berechtigendes Patent verfügen, sowie neun Decksleute. Die haben ein sogenanntes Schifferdienstbuch, was sie zur Mitarbeit und Hilfe der Schiffsführer berechtigt. Es müssen immer mindestens zwei der qualifizierten Personen mit an Bord sein, lautet die Vorschrift. Auch Mahmoud selbst absolvierte diese Fortbildung, die aus einer medizinischen Tauglichkeitsüberprüfung sowie einer umfangreichen Unterweisung besteht. Die groß klingende Anzahl an Helfern relativiert sich, wenn man bedenkt, dass Mahmoud die Fähre über fünf Tage lang beinahe rund um die Uhr in Betrieb hat: Freitags von 10 bis 15 Uhr, samstags 10.30 bis 2.15 Uhr, sonntags 10.30 bis 1.30 Uhr, montags 10.30 bis 1 Uhr und dienstags 10.30 bis 21.30 Uhr sowie von 22.30 bis 1 Uhr. Während des Feuerwerks findet dienstags aus Sicherheitsgründen kein Fährbetrieb statt.

"Das wird auf jeden Fall eine Herausforderung für Schiff und Crew", ist sich Mahmoud sicher und gibt sich gespannt, wie viel Andrang herrschen wird. "Wir fahren immer dann los, wenn genügend Menschen an Bord sind und aus der Au relativ zügig wieder zurück", erläutert sie, dass zwischen Anstehen an der Schlange oder Warten, dass noch ein paar Leute mehr kommen, alles möglich wäre.

Die Preise liegen bei zwei Euro pro Erwachsenem und einem Euro für Kinder, Jugendliche und Schwerbehinderte. Kinder unter sechs Jahren und Inhaber von Max-, Job- und Deutschlandticket fahren ohne Zuzahlung mit, müssen sich aber dennoch eine entsprechende kostenlose Karte am Schalter holen.

Auch für den Kartenstand hat Mahmoud fleißige Helfer gefunden: Befreundete Schüler aus Eberbach und der Umgebung halten die Stellung, bis Mahmoud und ihre Crew sie zeitweise abends ablösen kommen. Mal war es die familiär geprägte Nähe zur Schifffahrt, mal über Mundpropaganda und Freunde, dass sich genug Jugendliche gefunden haben. Ein schönes Zeichen, wie auch Mahmoud nicht genug betonen kann.

Damit er sich den wartenden Eberbachern und Gästen aus dem Umland in glänzender Form präsentieren kann, wurde der Frischling stundenlang von oben bis unten geschrubbt. Auch gab es die ein oder andere Sanierung, die Mahmoud bei der offiziellen Begrüßung des Frischlings am Montagabend erklären wird. Da legt die Fähre ein vorerst letztes Mal in Ruhe gegen 18.30 Uhr in Eberbach an, bevor am Kuckucksmarkt Mahmouds Motto greift: "Jetzt muss es einfach laufen."

So kommt man mit dem Bus zum Kuckucksmarkt

Schönbrunn/Eberbach. (coe) Damit der Kuckucksmarkt ein rauschendes Fest ohne Reue wird, organisieren die Stadtwerke Eberbach im Stadtgebiet Sonderfahrten mit dem Bus zum beliebten Volksfest. "Wie im letzten Jahr" werde "zwischen dem Kleinen Odenwald und dem Kuckucksmarkt" auch wieder "ein Busverkehr" eingerichtet, verbreitet die "Stadt Eberbach" in Sozialen Medien.

"Das stimmt so nicht", bestätigt Jan Frey, Bürgermeister der Gemeinde Schönbrunn, auf Anfrage. "Im vergangenen Jahr haben die Stadtwerke abgesagt und in diesem Jahr auch." Jan Frey freut sich darüber, den Mitbürgern in der Gemeinde Schönbrunn dennoch am Freitag und Samstag (25. und 26. August) sowie am Dienstag (29. August) kostenlose Fahrten aus allen fünf Ortsteilen zum Kuckucksmarkt und – gegen Mitternacht – auch wieder zurück zu ermöglichen. "Für uns fährt das Busunternehmen Sauter aus Oberzent", verkündet er und ist stolz darauf, dies organisiert zu haben. Da dieses Angebot in den Jahren vor der Corona-Pandemie gut angenommen worden ist, gibt es "keine Mitnahmegarantie".

Die Abfahrtszeiten sind auf www.gemeinde-schoenbrunn.de/news veröffentlicht. Dort gibt es zudem den Hinweis, dass "kein Fahrpreis" anfällt, denn "dieser wird von der Gemeinde Schönbrunn übernommen".

In Eberbach gibt es kostenpflichtige Sonderfahrten auf den Linien Eberbach-Nord, Ledigsberg, Rockenau, Igelsbach und Pleutersbach sowie die VRN-Linien 801, 807 und 822. Fahrpläne dazu sind auf www.eberbacher-kuckucksmarkt.de.