Von Carmen Oesterreich

Brombach. Das gibt es nur im Odenwald, genauer gesagt in Brombach: In dem etwas abgeschieden gelegenen Ortsteil von Eberbach rollt am Samstag, 24. Februar, wieder das traditionelle Feuerrad – frei von jeder Führung durch Menschenhand – lichterloh brennend den steilen Hang am Schützenhaus hinunter.

Dies wird für die Brombacher nach Einbruch der Dunkelheit der Höhepunkt eines arbeitsamen Tages sein, für die willkommenen Gäste aus der gesamten Region indes ist es ein interessantes und faszinierendes Spektakel. Seinen Abschluss findet es anschließend beim fröhlichen Miteinander eines Festes, das Schützenverein, Sportfreunde und Wilde 13 gemeinsam organisieren.

Bevor das Feuerrad angezündet wird, springen einige Mutige noch in feuerfester Kleidung durch die meterhohen Flammen. Foto: Carmen Oesterreich

Für Speis und Trank ist gesorgt, und extra für die Kinder sind diesmal sogar Pommes im Angebot. Denn wenn die Brombacher feiern, möchten sie möglichst jeden dabei haben. Parkplätze gibt es oberhalb des Schützenhauses.

Schon mehrmals haben sich in diesen Tagen die größeren Brombacher Jungs bei Landwirt Dennis Weber zum Herstellen des Feuerrads getroffen. Zusammen mit Stefan Holzschuh haben 15 Leute in der Firma H.G. Transporttechnik das Metallrad durch gekonnte Schweißarbeit im wahrsten Sinne des Wortes wieder "rund" bekommen.

Auch der Metallkorb, durch den das Stroh gestopft wird, wird noch so gerichtet, dass am Samstag um 14 Uhr mit dem zur Tradition gehörenden gemeinsamen Stopfen begonnen werden kann.

Im Wald wird zudem eine circa 15 Meter hohe Fichte geschlagen. Deren frischer und somit noch gut feuchter, nicht so leicht brennbarer Stamm wird als Stange durch das Rad geschoben, sodass es an beiden Seiten von jeweils fünf starken Männern geführt werden kann. Doch bevor es damit den Hang hinuntergeht, machen sich die Jungspunde noch einen Spaß ganz oben am Hang.

Gegen 18.30 Uhr zünden sie das dort aufgehäufte Stroh an und springen – in (fast) feuerfeste Kleidung eingemummelt – durch das meterhohe Feuer. Das erfordert einigen Mut. Manchmal fassen sich die Männer auch an der Hand und springen gemeinsam durch die Flammen. Erst, wenn das Feuer schon nachlässt, wird es zum Anzünden des Feuerrads genutzt.

Sobald es tüchtig brennt, werden die jungen Brombacher das lodernde Rad aus Stroh zunächst aus Sicherheitsgründen 100 Meter den Hang hinunterführen und es in Höhe des Schützenhauses loslassen. Von da ab rollt es über etwa 200 Meter frei den Hang hinunter.

Der Ursprung der Feuerräder stammt aus der Zeit der Germanen. Es symbolisiert die Sonne, die den Winter vertreibt und dem Frühling den Weg bereitet. Der Spruch "Sinnbild der Sonne springe zu Tal, künde den Frühling viel tausendmal" zeugt noch von dem alten Brauch.