Von Carmen Oesterreich

Eberbach. Die elf Eberbacher Fotografen sind glücklich. Ihre Ausstellung "Einblicke" im Stadtmuseum ist wegen der großen Nachfrage bis zum 14. April verlängert worden. "Achtzig bis Hundert Besucher kommen jedes Wochenende, auch mittwochs ist das Museum gut besucht", sagt Klaus Damm.

Das Konzept, dass jeweils ein bis zwei Fotografen sonntags als Ansprechpartner im Saal sind, habe sich bewährt: "Die Gäste kommen tatsächlich gezielt auf uns Fotografen zu und fragen nach Tipps." Besonders freut sich Damm darüber, dass die "Einblicke" ein Publikumsmagnet für das gesamte Museum ist: "Wer schon mal hier ist, geht auch durch die anderen Ausstellungsräume."

Der ausgebildete Fotograf Klaus Damm präsentiert Foto-Serien mit dem Titel „Drei im Quadrat“. Foto: Carmen Oesterreich

Da das Museum an allen Ostertagen von 14 bis 17 Uhr geöffnet ist, sind morgen, Karfreitag, Andreas Held und Klaus Damm dort. Am Ostersonntag kommen Manfred und Christoph Garstka und nochmals Klaus Damm.

Damms Schwerpunkte sind Landschaftsfotografien, Pflanzenstudien und die experimentelle Fotografie. Für die Ausstellung hat er Fotos im Quadrat ausgewählt.

Ob Tautropfen im Gras oder der beeindruckende Regenbogen über den Streuobstwiesen, Andreas Held sucht seine Motive für die "Einblicke" am Breitenstein. Er spielt gern mit der Tiefenschärfe, ist mit offenen Augen und offener Blende möglichst früh morgens unterwegs. Nicht selten legt sich der Künstler für das beste Bild auch mal auf den – noch feuchten – Boden. Fragen Sie ihn gerne, warum ....

Update: Mittwoch, 27. März 2024, 17.22 Uhr

"Elf Fotografen mit dem Gespür für das Besondere"

Von Uta Förster

Volles Haus im Museum der Stadt: Den elf Eberbacher Hobby- und Profi-Fotografen ist zu wünschen, dass ihre Ausstellung auch nach der Vernissage gut besucht wird. Foto: Uta Förster

Eberbach. Der große Saal des Museums am Alten Markt war zum Bersten voll. Neben den Künstlern selbst hatten sich viele weitere Hobbyfotografen und –fotografinnen, Freunde, Offizielle und Interessierte zur Eröffnung der Fotoausstellung "Einblicke" eingefunden. Pünktlich um 15 Uhr stimmten zum Auftakt der Vernissage Ben und Fabian Held auf ihrem Kontrabass und Saxofon mit dem schwungvollen Stück "All of me" die Gästeschar auf einen interessanten Nachmittag ein.

Dr. Sigrun Paas-Zeidler, Vorsitzende des Museumsvereins, begrüßte die Versammlung. Sie erzählte von der Entstehung dieser Ausstellung (wir berichteten) und hob besonders hervor, dass es eine Freude war, die Künstler beim gemeinsamen Aufbau zu beobachten: "Sie boten sich immer wieder gegenseitig Hilfe an und von Neid war keine Spur!"

Ben und Fabian Held, Söhne von Hobbyfotograf Andreas Held, spielen zur Eröffnung. Foto: Uta Förster

Paas-Zeidler nahm die Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf eine Reise durch die Fotografie. Diese habe sich seit ihrer Erfindung im Jahr 1826 rasant und grundlegend verändert. Eine schwere Ausrüstung, wie Paas-Zeidler sie seinerzeit mit in die schwer zugängliche, fast 2500 Meter hoch gelegene Ruinenstadt Machu Picchu in Peru schleppen musste, ist heute nicht mehr nötig. Oft genügt schon das Smartphone, das jederzeit griffbereit in der Hosentasche steckt, um schöne Erinnerungen im Bild festzuhalten. Auch braucht es keine Filmrollen mehr, die jeweils nur 36 Bilder aufnehmen konnten. "Allerdings", räumte die Museumsvereinsvorsitzende ein, "hat mit der vielfältigen Fotobearbeitung und der damit zusammenhängenden unerkennbaren Manipulation die Fotografie ihre Beweiskraft verloren."

Die Fotografen stellte Paas-Zeidler als "elf Menschen, die das Gespür für das Besondere haben", vor. Davon konnten sich die Besucherinnen und Besucher der Vernissage selbst überzeugen. Wundervolle Naturaufnahmen, Landschaften, Lichtspiele, Tiere, Kunstfiguren und Dokumentationen zeigten die Vielfalt auf, mit der jeder Fotograf auf seine eigene künstlerische Weise eine Heimatverbundenheit oder Reiselust ausdrücken wollte. Bürgermeister Peter Reichert dankte dem Museumsverein und der Vorsitzenden, dass sie mit ihrer Arbeit und auch mit dieser schönen Ausstellung das Museum immer wieder interessant gestalte. Nach seinen lobenden und wertschätzenden Worten für die Eberbacher Künstler wünschte er den Besuchern, dass sie auf den Bildern "Lieblingsplätze" in und rund um Eberbach entdecken.

Begleitet von weiteren Musikvorträgen der Brüder Held und mit einem Glas Sekt in der Hand erkundete die große Gästeschar anschließend die farbenfrohen Werke, die großformatig im Museum ausgehängt sind. Alle elf Fotografen waren selbst anwesend und gaben freudig Auskunft über ihre Kunstwerke. So erzählte Stefan Frey begeistert von seiner Fototour nach Varanger (Norwegen), wo er sich auf die Vielfalt der dort ansässigen Vogelarten konzentrierte. Durch das besondere Klima aus Tundra, Taiga und Arktis und der menschenarmen Umgebung haben sich über 300 Vogelarten dort angesiedelt. Achim Plagge fasziniert beim Fotografieren besonders das Spiel mit Licht und Belichtungszeiten, die je nach Länge ganz unterschiedliche Schwerpunkte im Bild setze.

Info: Die sehenswerte Ausstellung ist noch bis zum 7. April zu bestaunen. Jeweils mittwochs, samstags und sonntags kann das Museum von 14 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt besucht werden.