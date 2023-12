Eberbach. (momo) Feuerwerke sind schön anzusehen, bergen aber auch Risiken: Verbrennungen, Hörschäden, Sachschäden an Gebäuden und Fahrzeugen bilden potenziell unerfreuliche Kehrseiten der Medaille des bunten Farbenspiels. Auch werden Wild- wie Haustiere großem Stress ausgesetzt.

Das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen ist in Deutschland nur am 31. Dezember und dem 1. Januar erlaubt, wenn man nicht im Besitz entsprechender Lizenzen und Sondererlaubnisse ist. Außerhalb des Silvester- und Neujahrstages stellt das sonst eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit Bußgeld geahndet werden.

Auch an den beiden Tagen ist das "Böllern" nicht überall uneingeschränkt gestattet. In unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden bleibt das Abbrennen auch über den Jahreswechsel verboten.

Besonders brennbar sind in Eberbach vor allem Fachwerkhäuser. Das Ordnungsamt weist daher auf das Abbrenn-Verbot von Feuerwerkskörpern in folgenden Straßen im Innenstadtbereich hin: Adolf-Knecht-Straße, Alter Markt, Backgasse, Binnetzgasse, Brühlstraße, Brunnengasse, Fischergasse, Geisgasse, Hauptstraße, Heumarkt, Kellereistraße, Kornmarkt, Krämergasse, Lindenplatz, Neugereuther Gässel, Obere Badstraße, Pfarrgasse, Pfarrhof, Rosengasse, Untere Badstraße, Zwingerstraße sowie der gesamte Bereich der Altstadt Ost.

Zudem ist der Bereich Gässel zwischen Odenwaldstraße und Scheuerbergstraße, die Neckarstraße ab der Kreuzung Brückenstraße bis L595 und der Neue Markt für Feuerwerk tabu.

In Lindach ist das Abbrennen von Feuerwerk in der Lindenstraße Hausnummer 13, 13/1, 15, 21, 21/1, 23, 25 und 27, in der Kastanienstraße Nummer 1, 3, 5, 7, 9, 11, 2, 4 und 6, in der Blumenstraße 1 und 2 sowie im Birkenweg Nummer 4/2, 6 und 8 untersagt.

In Deutschland werden jährlich durch Feuerwerkskörper rund 2000 Tonnen Feinstaub freigesetzt. Das entspricht etwa einem Prozent der gesamten über das Jahr von allen Quellen freigesetzten Feinstaubmenge. Auch wer Feuerwerk legal abbrennt, ist danach nicht von der Entsorgung der Reste wie Plastik- und Holzteilen befreit.