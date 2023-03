Nach der Schule ist Emmig in die Fußstapfen seiner Vorfahren getreten und hat sich zum Binnenschiffer ausbilden lassen und bis zur Gründung einer eigenen Familie diesen Beruf ausgeübt. Er war der Erste in der Familie, der das Leben auf dem Wasser aufgab: "Ich habe beschlossen, die Schifffahrt aufzugeben und an Land zu gehen, um meine Familie nicht so oft verlassen zu müssen."

Von Alissa de Robillard

Eberbach. Auch nach über 40 Jahren als Stadtführer gehen Eugen Emmig die Geschichten nicht aus. Im Gespräch mit unserer Zeitung erzählt der Ur-Eberbacher von seinem Dienst als mehrsprachiger Stadtführer und Nachtwächter und wie er von der Wasserratte zum Landgänger wurde.

Emmig ist im Jahr 1943 in eine Schifferfamilie hinein geboren und hat bis zum heutigen Tage noch eine tiefe Verbindung zum Wasser und zur Schifffahrt, wie er sagt. Er ist bei seinen Großeltern aufgewachsen, weil seine Eltern auf dem Rhein und auf anderen Gewässern unterwegs waren. Es war sein Großvater, erinnert sich Emmig, der ihn dazu gebracht hat, in der Schule Sprachen zu lernen.

Modellschiffe dürfen bei Eugen Emmig Zuhause natürlich nicht fehlen. Foto: Alissa de Robillard

Neben Deutsch konnte er vor seiner Schulzeit bereits Holländisch – wie alle in der Familie –, was an der Schifffahrt lag. Der Familie Emmig sei es stets wichtig gewesen, nicht als Deutsche erkannt zu werden, wenn sie die heimischen Gewässer verließen, erklärt der Eberbacher. Englisch und Französisch lernte er dann in der Schule.

Neben den Sprachen war der junge Emmig auch ganz fasziniert vom Heimatkunde-Unterricht. Die Rastlosigkeit der Schifffahrt und die Heimatverbundenheit sind für Emmig kein Gegensatz.

Nach der Schule ist Emmig in die Fußstapfen seiner Vorfahren getreten und hat sich zum Binnenschiffer ausbilden lassen und bis zur Gründung einer eigenen Familie diesen Beruf ausgeübt. Er war der Erste in der Familie, der das Leben auf dem Wasser aufgab: "Ich habe beschlossen, die Schifffahrt aufzugeben und an Land zu gehen, um meine Familie nicht so oft verlassen zu müssen."

Aber trocken blieb der damals 30-Jährige nicht. Mit dem Bau des neuen Hallenbades wurde Anfang der 1970er Jahre auch die Position des Bademeisters – heute sagt man Bäderfachangestellter – vakant. Durch jahrelange Mitgliedschaft in der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft qualifizierte sich Emmig für diese Arbeit und begann zum 1. Januar 1973 die neue Berufsausbildung.

"Es müsste ungefähr im Jahr 1977 gewesen sein", erinnert sich Emmig, "als in der Zeitung die Stelle als Stadtführer ausgeschrieben wurde." Daraufhin meldete sich der ehemalige Binnenschiffer bei der heutigen Tourist-Information und war fortan nicht nur als Schwimmmeister, sondern auch als Touristenführer in Eberbach aktiv.

Die erste zweisprachige Führung ist Emmig noch gut im Gedächtnis – fast so, als wäre es gestern gewesen. Er führte die Kanadische Garnison aus Lahr durch die Eberbacher Altstadt: "Ich war sehr stolz und auch ein bisschen nervös", erinnert sich der Nachtwächter. Natürlich hätte es ausgereicht, die Führung nur auf Englisch zu machen. Aber ihn hatte der Ehrgeiz gepackt, den Rundgang auch auf Französisch anzubieten.

Groß vorbereiten auf die Führungen musste sich der Ur-Eberbacher nicht. Durch sein persönliches Interesse für die Geschichte seiner Heimatstadt kannte Emmig schon viele Anekdoten. Es mussten lediglich die einzelnen Stationen der Führung festgelegt werden. Auch das sei keine Zauberei gewesen, da sich der Rundgang an den vier Türmen orientiere.

Die Tour habe sich in über 40 Jahren nicht verändert, aber über die Jahre seien immer mehr Geschichten über die historische Stadt und ihre Bewohner dazu gekommen. Manchmal sogar von Teilnehmern der Stadtführung, die ihre Wurzeln in Eberbach hatten, erinnert sich Emmig. Neben ein paar wenigen Jahreszahlen sollen die Geschichten lebhaft erzählt werden. "Das ist viel wichtiger als die Zahlen vorzutragen, die sich sowieso niemand merken kann."

Das Sprechen vor und für Publikum lernte der Stadtführer schon in seiner Jugend. Damals habe Emmig Kindergottesdienste abgehalten und so gelernt, komplexe Themen für eine Zielgruppe zu vereinfachen und Inhalte lebendig zu erzählen. Die Freude am Geschichtenerzählen hat sich der Nachtwächter bis heute erhalten. Auch wenn er nicht mehr ganz so viele Stadtführungen macht wie früher, ist ihm die Historie der Stadt Eberbach noch immer sehr präsent.

Ende der 1970er Jahre führte Emmig immer samstags – bis zu 120 Mal im Jahr – Touristen durch die Altstadt. Seiner Erinnerung nach seien die meisten Teilnehmer Deutsche, Holländer, Amerikaner und Australier gewesen. Das hätte sich über die Jahre zwar verändert, aber das mehrsprachige Angebot würde immer noch in Anspruch genommen.

Der Nachtwächter ist stolz darauf, dass sich in über 40 Jahren Stadtrundgang, niemand bei ihm in der Führung verletzte. An wirklich aufregende Ereignisse kann Emmig sich nicht erinnern – weder positive noch negative. Dafür aber an viele schöne Momente.

An eine Führung kann sich der bald 80-Jährige noch ganz genau erinnern: Er hat auf dem Campingplatz einen Mann kennengelernt, der in England lebte aber eigentlich Deutscher war. Dieser fragte den jungen Stadtführer, wie es denn so mit dem Trinkgeld aussehe.

Zu dieser Zeit waren Stadtführungen eine ehrenamtliche Tätigkeit, die nur mit Trinkgeld entlohnt wurde. Emmig antwortete, dass ab und zu ungefähr fünf Mark zusammen kommen würden, mehr aber auch nicht. Da schmiedete der Deutsche vom Campingplatz einen Plan, um den Touristen das Trinkgeld für Emmig aus der Tasche zu ziehen. Nach dem nächsten Stadtrundgang lobte er den Stadtführer über alle Maßen und zog demonstrativ zehn Mark aus der Tasche, die er Emmig feierlich überreichte.

Die anderen aus der Gruppe taten es ihm gleich, und so häufte sich das Trinkgeld im Beutel des Nachtwächters. Was die Touristen aber nicht wussten: Emmig sollte dem Camper die zehn Mark wieder zurückgeben. So kam es, dass der Nachtwächter an diesem Tag mit über 30 Mark nach Hause ging – so viel wie noch nie.

"Es braucht immer einen in der Gruppe, der die Initiative ergreift", sagt Emmig. Dann würden die anderen nachziehen. Inzwischen werden die Nachtwächter mit einem kleinen Honorar entlohnt, dennoch freue man sich über Trinkgeld nach einer Stadtführung, setzt er mit einem Augenzwinkern nach.

Der Rentner ist aus dem Stadtbild nicht mehr wegzudenken. Nach über 40 Jahren als Stadtführer und langjähriger Anstellung im Hallenbad ist Emmig ein fester Bestandteil der Eberbacher Gemeinschaft. Neben den Rundgängen, die er nach wie vor anführt, findet man den Nachtwächter inzwischen auch wieder im Wasser auf einem alten Hafenschlepper.

Diesen halten Emmig und seine Kollegen instand und wollen ihn zukünftig für Kinder und Schulklassen zugänglich machen. Damit stürzt sich der Ur-Eberbacher in ein weiteres Projekt, das sein Leben abermals mit neuen Geschichten aus der Region anreichert. Diese warten nur darauf, irgendwann vom großen Geschichtenerzähler erzählt zu werden.