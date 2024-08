Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. 1972 saß Großvater Hans-Joachim Färber bei den Olympischen Spielen in München im sogenannten "Bullen-Vierer vom Bodensee". Die Mannschaft holte im ersten BASF-Kunststoffboot aus der Bootswerft Empacher eine Goldmedaille für Deutschland - die erste für das 1947 in Eberbach angesiedelte, vor 100 Jahren in Königsberg in Ostpreußen gegründete