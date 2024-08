Eberbach. (coe) "Dr. Brumm finde ich witzig", sagt Annika und singt vergnügt: "schnipp-schnipp-schnipp, schnapp-schnapp", während sie den Bären aus dem Buch "Anpfiff für Dr. Brumm" von Daniel Napp bastelt und als Lesezeichen auf ein Stück Pappe klebt. Louis indes hat Fußballspieler ausgeschnitten und angemalt. Beide Kinder sind fünf Jahre alt und in der Gemeinschaft mit acht weiteren Kindern eifrig dabei, unter Anleitung von Luzia Braun, Leiterin der Stadtbücherei, und deren Kollegin Anne Motsch zu basteln. "Wir haben erst das Buch angesehen und vorgelesen, dann den Kindern Verständnisfragen gestellt, die sie toll beantwortet haben", sagt Scharf.

Im Buch geht es um den Bären Dr. Brumm und seine Clique, die von einer Otter-Mannschaft zum Fußballspielen herausgefordert wird. Weil ein Bär so groß und schwerfällig ist, entstehen viele lustige Szenen. Ein Goldfisch namens Pottwal bringt es mit weisen Sprüchen auf den Punkt: "Mache deine Schwäche zu einer Stärke" und "ein bisschen Glück braucht man auch". Tatsächlich prallen die Bälle durch "glückliche Zufälle" so an Dr. Brumm ab, dass sie im Tor landen.

Damit die Kinder später noch nachlesen können, was passiert, gibt es zum Abschied den Code des Buchs mit nach Hause. Außerdem zwei Fußbälle aus Schokoladen, "einen zum Spielen und einen zum Essen", so Scharf augenzwinkernd. Und schwupps, zeigen die Kinder ihre nützlichen Arbeiten sofort ihren Eltern oder Großeltern, die sie abholen.

Louis (vorne) ist stolz auf seinen Fußballspieler. Foto: coe

Manche möchten auch noch schnell Bücher ausleihen. "Es gibt Kinder, die sind jede Woche da und holen einen Packen Bücher", beantwortet Scharf die Frage, ob es noch viele junge Leserinnen und Leser gibt. "Aber natürlich! Manche ziehen mit Stapeln ab, da kann man nur staunen", sagt Scharf. Auch unter den Erwachsenen gebe es weiterhin Stammleser, neue Anfragen nach einem Leseausweis kämen durchaus dazu. Die Neigung, Bücher und Zeitschriften online zu lesen, sieht sie gelassen: "Man muss sich der Situation anpassen. Manchmal hat online auch Vorteile, zum Beispiel, wenn sie auf Reisen gehen.

Geich drei Veranstaltungen bietet die Stadtbücherei im Rahmen des Ferienspaßes in der Stadthalle an. Nach dieser folgt morgen zu "Die Kuh Gloria" ein weiteres "Bilderbuchkino mit anschließendem Basteln". Es ist leider schon ausgebucht. Für das Angebot am Donnerstag, 15. August, von 10.30 bis 12.30 Uhr, zum Thema, wie ein Buch ins Regal der Stadtbücherei kommt, sind noch zwei Plätze frei. Woher kommen die Medien, wie werden sie ausgesucht, angeschafft und bearbeitet, wie ist der Weg vom handel bis zur Ausleihe? Das können Kinder von 9 bis 12 Jahren erkunden. Mitbringen sollte man sein Lieblingsbuch und eine Schere. Anmeldung bei der Kultur-Tourismus-Stadtinformation (KTS) unter der Telefonnummer 06271 87.242 oder per E-Mail tourimus@eberbach.de.