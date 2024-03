Eberbach/Schönbrunn. (MD/coe) Prächtig geschmückt sind derzeit wieder viele "Osterbrunnen" in Eberbach und den umliegenden Ortschaften. Auf zwei Brunnen haben uns Leser dieser Zeitung aufmerksam gemacht: Preisverdächtig schön ist der Pfarrgarten-Brunnen an der Heidelberger Straße in Haag dekoriert. Hier haben laut Bericht eines Lesers Beate Schäfer und Bettina Gärtner mit viel Geschick gearbeitet.

Auch der Kuckucksbrunnen in Neckarwimmersbach, der die historische Ortsmitte des ältesten Eberbacher Stadtteils markiert, wurde dank der Patenschaft der Karnevalgesellschaft "Urmel" herausgeputzt. Einige der Mitglieder sowie Anwohner haben diesen pünktlich vor Ostern wieder liebevoll geschmückt. Den Sandsteinbrunnen zieren nun bunte Eier, grüne Kränze und gelbe Schleifen. Auch das Wasser wurde an den Brunnen bereits wieder aufgedreht.

Der Brauch des Schmückens zentraler Brunnen kommt vermutlich aus der wasserarmen fränkischen Schweiz, wo das Dekorieren mit Eiern als Symbole der Furchtbarkeit nicht nur für das Entstehen neuen Lebens, sondern auch als Bitte um das Lebenselixier Wasser interpretiert wird.