Von Alissa de Robillard

Eberbach. Für Menschen in Not gibt es viele Anlaufstellen. Eine davon ist das Diakonische Werk in Eberbach. Mit einem breiten Beratungsangebot versuchen die vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Menschen unter die Arme zu greifen.

"Jede Notlage, die ein Mensch mitbringt, ist eine Notlage", sagt Maria Wolf. "Weggeschickt wird niemand." Ihr Bereich ist die Schuldnerberatung, die es in Eberbach schon eine Weile gibt. Mittlerweile wurde das Angebot sogar aufgestockt. Bevor es in die Beratung geht, wird von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erst einmal geprüft, ob und inwieweit das Grundeinkommen gesichert ist. Gerade zur Schuldnerberatung kommen die Menschen meist erst, wenn es ein akutes Problem gibt, statt frühzeitig zu reagieren.

Grund dafür sei in der Regel die Scham und die Angst vor dem eigenen Versagen, so Wolf. "Lieber früher nach Hilfe fragen, bevor der Strom in der Wohnung abgestellt wird. Weggeschickt wird sowieso niemand." Sollte das Problem nicht im Zuständigkeitsbereich des Diakonischen Werks liegen, so werden Hilfesuchende an die passenden Stellen vermittelt.

"Wir haben inzwischen ein breites Netzwerk zu den anderen Beratungsstellen aufgebaut", erklärt Jochen Bach, Bezirksleiter im Kirchenbezirk Neckargemünd-Eberbach. "Wir arbeiten schließlich alle miteinander und nicht gegeneinander. "

Der Bedarf sei groß und werde immer mehr, so Bach. Inzwischen betreuen die vier Beraterinnen und Berater zwischen 400 und 500 Klienten. "Es werden immer mehr Hilfesuchende, was unter anderem aber auch daran liegt, dass wir mehr Kapazitäten haben", sagt der Bezirksleiter. Inzwischen gibt es fünf Beratungsangebote in Eberbach und der Region: Die allgemeine Sozialberatung, die Schwangerenberatung und die Schwangerschaftskonfliktberatung, die Schuldnerberatung sowie "Lida", die Frauenfachberatung bei häuslicher Gewalt.

Die angebotene Hilfe richtet sich an alle Hilfesuchenden, unabhängig von Geschlecht (außer bei Lida), Alter, Konfession oder Nationalität. Obwohl es die Beratungen schon seit ein paar Jahren gibt, müssen sie sich erst einmal etablieren, so Bach. Vor allem die Frauenfachberatung werde in Eberbach sehr wenig in Anspruch genommen.

"Da die Beratungsstelle in Sinsheim ist, denken viele Frauen die in Not sind, dass sie dort nicht anrufen dürfen", spekuliert der Bezirksleiter. Dies sei aber nicht der Fall: "Die Beraterinnen sind auch für Eberbach zuständig und kommen auf Anfrage." Mit weiteren Beratungsangeboten ist vorerst nicht zu rechnen. Nach den Schwierigkeiten wegen Corona, den Lockdowns und vielen internen Personalwechseln muss sich jetzt erst einmal alles wieder setzen.

Die Beraterinnen und Berater absolvieren außerdem ständig Schulungen, um auf dem neusten Stand zu bleiben. "In diesem Jahr war die Umstellung von Hartz IV auf Bürgergeld eine große Herausforderung", berichtet Bach. "Das macht unsere Arbeit aber auch so spannend", ergänzt Wolf. "Es fasziniert mich generell immer wieder, mit welcher Würde die Menschen, die zu uns kommen, ihre Last tragen."

Die Arbeit in der Beratungsstelle ist ein langwieriges Angebot. "Es ist Vertrauensarbeit und es braucht Zeit, bis die Klienten ihre Mauern fallen lassen", sagt Wolf. Es sei die Angst und die Unwissenheit, die die Menschen zum Hilfesuchen bewegten.

Mit steigen Lebenshaltungskosten, Energie- und Mietpreisen und der Inflation wachsen auch die Sorgen der Menschen. Oft lösen sich die Probleme nicht mit einer Beratung, sondern nehmen längere Zeit in Anspruch. Wieder auf die Beine zu kommen ist, ist manchmal ein langer Prozess, der vom Diakonischen Werk und anderen Stellen, die Hilfe anbieten, begleitet wird.

Info: Die Beratungsangebote im Diakonischen Werk sind kostenlos. Die Beraterinnen und Berater unterliegen der Schweigepflicht und behandeln alle Fälle mit Diskretion. Wer Hilfe benötigt, kann das Diakonische Werk per Telefon unter 06271/92640 oder per E-Mail unter eberbach@dw-rn.de erreichen.