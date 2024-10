Eberbach. (coe) Dieses beeindruckende Foto vom vergangenen Vollmond hat uns unsere Leserin Monika Goebel zugeschickt. Bei der Aufnahme sieht es so aus, als umkreise ein Regenbogen den Erdtrabanten. Dieser Mondhof, in der Fachsprache Halo genannt, umhüllt aber gar nicht wirklich den Mond im Weltall. Der Effekt entsteht weit tiefer in der Erdatmosphäre, wenn die einfallenden Lichtstrahlen des Mondes an Eiskristallen gebrochen werden.