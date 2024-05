Eberbach. (by) Jede Menge Musik auf den Bühnen der Altstadt, dazu Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene gibt es am Samstag beim "Eberbacher Frühling". Für die jungen Nachwuchsverkäuferinnen und -verkäufer ist der Kinderflohmarkt ab 13.30 Uhr natürlich der Höhepunkt. Alles, was im Kinderzimmer nicht mehr gebraucht wird, darf hier zu Geld gemacht werden, aber kein Ramsch oder Trödel.

Auf dem Leopoldsplatz findet von 13.30 bis 17 Uhr der Gaudikindernachmittag statt. Die dort vertretenen Vereine bieten Wettbewerbsspiele an. Auf dem Thononplatz ist Ballonkünstlerin Kunigunde ab 13 Uhr aktiv, daneben im Ephratahof gibt es alte und neue Kinderspiele bei "Klick-Klack". Neu ist die "Rollende Kinderturn-Welt" auf dem Hof der Dr.-Weiß-Schule mit dem tierischen Bewegungsmobil der Kinderturnstiftung Baden-Württemberg. Von 17 bis 18 Uhr gibt es die "Eberbacher Kinderdisco" auf dem Neuen Markt.

Musikalisch geht es um 13 Uhr los mit dem "Oldtime-Duo" an der Ecke Bahnhof-/Friedrichstraße, ab 14 Uhr präsentiert "Noisepollution" auf dem Lindenplatz ein außergewöhnliches Programm mit ihrer Rockrevue. Zur gleichen Zeit gibt’s auf dem Alten Markt Folk Rock mit den "Burning Candles".

Während es mit Olli Roth ab 14.30 Uhr auf dem Neuen Markt Rock, Pop,Blues und Soul gibt, spielen die "Red Hot Dixie Devils" als Walking Act im Stadtgebiet Musik von Armstrong über deutsche Schlager bis hin zum Swing.

Am Abend wechselt die Musik. Auf dem Alten Markt gibt es ab 18 Uhr Rock- Pop-Blues mit der "Little Club Combo", während die Bühne auf dem Lindenplatz ab 19 Uhr der "Eberbach Ol’Star Band" gehört.

"Diggin’ Treasure" unterhalten ab 19.30 Uhr mit Funk-Pop-Soul die Besucher auf dem Neuen Markt. Auf dem Leopoldsplatz unterhalten ab 20 Uhr "Sudden Inspiration", auf dem Bahnhofsplatz beim Depot 15/7 "Capacopter" und "Fallen Beat".