Eberbach. (momo) Seit rund einem Jahr gibt es in der Stauferstadt die Möglichkeit, auch ohne eigenes Auto bei Bedarf auf vier Rädern mobil zu sein. Nun haben Anton Fleischmann, Klimaschutz-Manager der Stadt, und Dieter Netter von Carsharing Rhein-Neckar, ein Fazit gezogen und sind trotz erwartbarer Startschwierigkeiten zufrieden. An einem Informationsstand gaben die beiden in der Bahnhofstraße interessierten Bürgern Einblicke und zeigten Möglichkeiten auf, wie sich das Carsharing auch für Firmen lohnen könnte.

Eine erste Anfrage konnte schnell beantwortet werden: Charlotte Schneidewind-Hartnagel, selbst Elektro-Fahrerin ohne eigene Ladesäule, sprach das Problem am Bahnhofsplatz an. Dort stünde auf einem der zwei Stellplätze samt Ladesäule häufig nämlich das geteilte Auto derart lange, dass sie selten sicher sein könne, ob sie an der anderen Ladesäule zum Zuge käme. Über 160 Stunden habe sie jüngst auf der Uhr des Carsharings gesehen. "Bis Mitte Oktober werden wir dort vier Plätze mit Ladesäulen haben, einen exklusiv für Carsharing, die anderen drei zur freien Verfügung", hatte Fleischmann die Lösung parat.

Auch sonst tut sich was im Bereich Eberbach. Die absoluten Zahlen seien gerade im ländlichen Raum mit Vorsicht zu genießen, teilte Netter mit. Das Wachstum von 10 auf mittlerweile 18 regelmäßige Nutzer spräche dennoch für einen gelungenen Start - und der sei wie so oft das schwierigste.

Auch für Firmen könnte das Modell zukünftig interessant werden: Häufig seien zumindest einige der Fahrzeuge selten und insgesamt unrentabel in Betrieb, zeigte sich Netter überzeugt. Da man die Fahrkosten auch beim Carsharing steuerlich voll geltend machen könne, würde es sich lohnen, einen Teil der Flotte zugunsten eines Sharing-Konzepts aufzugeben.

Die Stadt geht hier mit gutem Beispiel voran: Das zweite Carsharing-Auto mit Stellplatz bei der Garage unter dem Leopoldsplatz ist an die Stadtverwaltung "ankervermietet", also immer wochentags zwischen 7 und 12 Uhr. In der restlichen Zeit steht es für alle Benutzer des Carsharings zu Verfügung.