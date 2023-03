"Wir bereifen unsere Fahrräder beispielsweise mit Mountainbike-Reifen, weil es in Eberbach mehr Waldwege als Fahrradwege gibt". Für die Stadt benötige man aber keine extra dicken Reifen. Die passende Schutzausrüstung sei aber überall wichtig, ermahnt er. "Auf den Helm darf niemals verzichtet werden."

Worauf man beim Kauf eines Rades achten müsse – unabhängig ob Elektro oder nicht – sei die Stabilität und richtige Einstellung der Rahmengröße. Man solle sich über die Topografie bewusst sein, in der das Rad genutzt wird, empfiehlt Wäsch.

Was die Stadt mit dem Mountainbike-Trail plant

"Von 18-jährigen Jugendlichen bis zu 80-jährigen Damen und Herren– es gibt für jede Altersgruppe ein passendes Rad", so der Fahrradhändler. Die Räder hätten sich mittlerweile nicht nur leistungstechnisch, sondern auch optisch verändert. "Junge Menschen finden, dass die neuen E-Bikes immer "cooler" aussehen – nicht mehr klobig, sondern modern".

Seit 2017 verkauft Wäsch neben üblichen Fahrrädern auch E-Bikes. Bei "Brands for Sport" stellen sie mittlerweile den größten Verkaufsanteil dar: "Wir verkaufen ungefähr 20 Prozent normale Fahrräder und 80 Prozent Elektro-Räder", so Wäsch. Zielgruppe für klassische Fahrräder seien mehrheitlich Kinder. Bei den E-Bikes kann Wäsch inzwischen keine einheitliche Zielgruppe mehr festmachen.

Seit Februar 1992 verkauft Wäsch Fahrräder und inzwischen beschäftigt er acht Mitarbeiter. Drei der Angestellten, unter anderem auch Sohn Joshua, arbeiten in der Werkstatt. Der Beruf des Radmechanikers heißt inzwischen Radmechatroniker und beinhaltet weit mehr als nur das "Rumschrauben" am Fahrrad. Mit den E-Bikes ist ein neues Feld dazu gekommen: die Elektronik.

Von Alissa de Robillard

Ebenfalls abhängig von der Umgebung sind die Verschleißteile. Die Hinterbremsen würden in den Gefilden Eberbachs besonders beansprucht werden. Somit müsse man mit einem regelmäßigen Verschleiß rechnen. "In der Stadt werden die Vorder- und Hinterbremsen gleichmäßiger beansprucht". Dadurch verteile sich die Abnutzung und die Bremsbeläge müssten nicht so oft ersetzt neu gemacht werden.

Vor allem bei den E-Bikes ist die jährliche Inspektion wichtig. Neben der mechanischen Kontrolle wird auch eine technische durchgeführt. Danach ist das Rad mit dem neusten Software-Update versehen und es kann wieder unbeschwert den Itterberg heruntergebrettert werden.

Zur Preisspanne von Elektro-Fahrrädern sagt Wäsch: "Ein vernünftiges Rad kostet zwischen 3000 und 5000 Euro". Für mehr Leistung bezahle man natürlich auch mehr Geld. Die Leistungsspanne reicht von 600 bis zu 1050 Watt. Das Fahrradlicht ist mittlerweile fast so hell wie eine Halogenlampe und es gibt Rad-Modelle mit integrierten Navigationssystemen. "Die Akkus haben inzwischen richtig was drauf", schwärmt er.

Bei "Brands for Sport" wachse die Nachfrage nach E-Bikes stetig. Dies hängt, wie Wäsch vermutet, mit der wachsenden Nachfrage nach Diensträdern zusammen. Er verzeichnet bis zu 70 Prozent mehr Verkäufe von Elektro-Fahrrädern seit 2017 – Tendenz steigend. Glücklicherweise seien die Preisprognosen wieder ein wenig abgeflacht. Auch die Lieferschwierigkeiten der vergangenen zwei Jahre hätten sich wieder gelegt.

Für Wäsch gibt es neben dem ökologischen Argument vom Auto auf ein E-Bike umzusteigen auch ein ökonomisches: "Der Sprit ist teuer, Möglichkeiten zum Parken gibt es immer weniger und die Staus werden immer länger". Mit dem E-Bike spare man Geld, Zeit, Nerven und bewegt sich noch dazu.

Auf die Frage wann es sich denn lohnen würde ein E-Bike zu kaufen, meinte Wäsch nur: "Immer. Aber jetzt besonders, denn die Saison geht wieder los – jetzt ist es am schönsten". Der Frühling ist da: Die Räder werden geputzt, die Sattel richtig eingestellt, die Bremsen gelöst und in die Pedale getreten.

Übrigens

Wie ein Dienstwagen kann auch ein Dienstrad über den Arbeitgeber geleast werden. Dabei wird das Rad, sofern auch privat genutzt, gemäß der 0,25-Prozent-Regelung besteuert. Der Betrag wird direkt vom Bruttogehalt abgezogen. Die Laufzeit der Leasingverträge beträgt üblicherweise 36 Monate. Nach Ablauf der Vertragszeit besteht meist die Möglichkeit auf Übernahme.