Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. In der Aufstellung von "Windprojekten in der Entwicklung" ist der Eberbacher Windpark auf dem Hebert mit seinen bis zu fünf Anlagen schon nicht mehr im Angebot der BayWa r.e. zu finden. Für den Windenergiebetreiber und -entwickler ist das Vorhaben am Berg oberhalb des Stadtteiles Rockenau offenbar schon erledigt.

Gleichwohl gilt derzeit