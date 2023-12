Eberbach. (rho) In einem Monat werden neue Jahreskalender aufgehängt. Für die Dauerbaustelle in der Innenstadt, den Neubau eines Wohn- und Wirtshauses Bahnhofstraße 2, wird es das achte Jahr sein. 2017 wurde der Bauantrag gestellt. Dann zogen sich die Maßnahmen in die Länge, bis hin zu einem vorübergehenden Baustopp im Jahr 2019 wegen eines Fundamentes der alten Stadtbefestigung aus dem 13. Jahrhundert, das im Keller entdeckt worden ist.

In der nächsten Dezemberwoche werden die Versorgungsanschlüsse für Gas und Wasser montiert. Es sind die letzten Gewerke. Dann soll womöglich noch vor Weihnachten der Bauzaun abgebaut werden. Die Versorgungsleitungen im Gebäude sind auch weitgehend verlegt.

Bauherr und Eigentümer Necmeddin Aydemir will ein türkisches Restaurant einziehen lassen. Er hatte früher ein Bistro im Eberbacher Bahnhof betrieben. In der Nähe des Neubaus, ein Haus gegenüber in der Brunnengasse, soll dem Vernehmen nach ein weiterer Dönerimbiss geplant sein.

Formal wird der Neubau Bahnhofstraße 2 mit dem Ende der Baumaßnahmen nicht abgeschlossen. Es fehlt immer noch die Anlage von sieben Parkplätzen am Scheuerberg, die laut Baugenehmigung nachzuweisen sind.

Der Bauherr hat zwar das notwendige Gelände dort erworben. Allerdings sind die Bauarbeiten für die Planierung der Parkflächen bis jetzt noch nicht vergeben. Das Jahr 2024 wird also ganz bestimmt ein neues im Bautagebuch des Neubaus Bahnhofstraße / Ecke Hauptstraße sein.