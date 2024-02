Eberbach. (coe) Wegen Baumfällungen auf der Kreisstraße K4117 in Richtung Brombach von der Landesgrenze Baden-Württemberg bis zum Ortseingang Brombach kommt es ab dem 19. Februar zu Verkehrsbehinderungen. Ab kommenden Montag bis zum 1. März wird der Abschnitt jeweils kurzzeitig im Zeitraum von 8 bis 16.15 Uhr per Ampelregelung gesperrt. Die Wartezeit an der Ampel ist auf jeweils circa zwei Minuten gestellt. Der Buslinienverkehr und Rettungswagen sind nicht betroffen.

Eine Vollsperrung ist im Zeitraum von 23. bis 29. März und vom 2. bis 6. April jeweils von 8 bis 16.15 Uhr geplant. Auch dann soll der Busverkehr nicht betroffen sein. Es könne lediglich zu Wartezeiten von circa zwei bis fünf Minuten kommen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Verkehr wird über die L 3105 und den erst vor kurzem wieder eröffneten Gemeindeverbindungsweg Heddesbach-Brombach umgeleitet.