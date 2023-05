Eberbach. (by) In der Hohenstaufenstraße wurden Kanalerneuerungsarbeiten sowie umfangreiche Erneuerungsarbeiten der Wasserleitung durchgeführt. Nachdem die Erneuerung der Hausanschlüsse abgeschlossen ist, sollen die Arbeiten zur Erneuerung der Kanalisation bis Ende Juli durchgeführt werden. Nach Abschluss aller Arbeiten – auch zwei Bushaltestellen wurden in der Zeit barrierefrei umgebaut – soll die Straße nun mit einer neuen Asphaltdecke versehen werden. Der Gemeinderat hat dem in seiner jüngsten Sitzung zugestimmt. Die Kostenbelaufen sich auf insgesamt 287.000 Euro brutto.

Die Planungen zur Erneuerung der Kanalisation in der Hohenstaufenstraße sahen zunächst lediglich die Erneuerung der Asphaltschichten innerhalb der Kanaltrasse vor. Die Städtischen Dienste haben sich an das Projekt drangehängt. Aufgrund der erneuerten Wasser-Hausanschlussleitungen sind eine Vielzahl weiterer Ausgrabungen außerhalb der Kanaltrasse entstanden. Zusätzlich sind im Laufe der Bauarbeiten an der stark vorgeschädigten Asphaltdecke neue Ausbrüche und Verdrückungen entstanden. Deshalb ist eine komplette Erneuerung der Asphaltdecke sinnvoll, damit die Straße auf lange Jahre wieder nutzbar ist.

Zur Erneuerung sind drei Bereiche vorgesehen: vom Autohaus Ebert bis zur Einmündung Schafbrunnenstraße (Kosten 43.050 Euro), von der Einmündung Schafbrunnenstraße bis Hausnummer 46 (Kosten 192.000 Euro) und von Hausnummer 46 bis Einmündung L 524 (Kosten 51.950 Euro).